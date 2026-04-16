Un internaut a povestit situația sa: el și partenera lui urmează să fie nași pentru niște prieteni foarte apropiați. Nunta va fi una restrânsă, cu 60-80 de persoane, organizată la munte, în aer liber, fără pretenții extravagante. Aceștia au deja câteva cheltuieli asumate: plata bisericii (aproximativ 1500 lei), umânările, implicarea în organizare.

„Nişte prieteni foarte apropiaţi se vor căsători anul acesta, iar noi vom fi naşii. Ne-am bucurat că ne-au ales pe noi fiindcă avem o relaţie specială, ne ştim de mulţi ani, mergem în concedii împreună etc. Îi ajutăm cu sfaturi de fiecare dată când au nevoie şi suntem cât se poate de implicaţi în organizarea nunţii. Noi ne-am căsătorit doar civil, nu am avut naşi, nu prea avem cunoştinţe la care să apelăm pentru informaţii. Vor avea în jur de 60-80 de persoane, locaţia e undeva la munte, nimic fancy, în aer liber.

Noi vom plăti biserica (1500 lei), lumânările, iar acum ne facem bugetul pentru dar (ne gândeam la 4000 – 5000 lei, separat de cheltuielile menţionate). Ei ne vor plăti cazarea pentru 1-2 nopţi. Cei căsătoriţi cât aţi primit de la naşii voştri? Mai sunt alte atribuţii pe care trebuie să le îndeplinească naşii?”.

Ce spun românii de darul naşilor la nuntă

Răspunsurile utilizatorilor arată că suma oferită depinde foarte mult de tipul nunții și de relația cu mirii. Pentru o nuntă mică și relaxată, majoritatea consideră că suma propusă este potrivită:

„4500-5000 lei e perfect.”

„Ce zici tu mi se pare ok pentru o nuntă care nu e fancy.”

Alții au oferit comparații din experiențe personale:

„Noi am pus anul trecut, tot așa la prieteni apropiați, 1500 euro. Nuntă de 300 de persoane la restaurant… la ce descrii tu, eu zic că 1000 euro e perfect. Nu aș pune mai mult sincer.”

„1000€ pare ok, având în vedere ceea ce ai menționat.”

Aceste opinii conturează o medie: între 1000 de euro și 5000 de lei pentru nunți mai mici sau medii.

Un alt utilizator a detaliat cheltuielile pentru o nuntă mai sofisticată:

„Noi am fost nași toamna trecută, nuntă mică dar fancy și am dat 5000 lei. În plus, am plătit toate cele ‘tradiționale’: biserica, popa, icoana, corul, lumânările… plus cadouri pentru miri.”

Același utilizator menționează și alte cheltuieli, precum cadouri pentru cununia civilă, în valoare de aproximativ 1500 lei.

Un alt exemplu arată diversitatea situațiilor:

„Am avut nuntă în august și am avut două perechi de nași, au pus câte 1000€ fiecare.”

Concluzie: nu există o regulă fixă

Discuția arată clar că nu există o sumă standard. Totul depinde de:

dimensiunea și stilul nunții

nivelul cheltuielilor deja asumate de nași

relația cu mirii.

În 2026, pentru o nuntă restrânsă și fără opulență, suma de 4000–5000 lei este considerată mai mult decât decentă. În final, gestul și implicarea contează mai mult decât suma exactă, iar rolul nașilor rămâne, înainte de toate, unul simbolic și emoțional, potrivit sursei.