Scenariul avansat de liberali despre trecerea Metrorex la Primăria Capitalei în 2022 a fost anunțat joi de purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe. Liberalul a explicat procesul de transferare a Metrorex către PMB ar putea începe din acest an, în mod gradual, iar într-un an să fie descentralizată acest serviciu şi companie. Acesta sugerează că o parte din problemele de la metrou s-ar datora moștenirii de dinaitne de 1989, includerea Metrorex la Transporturi fiind moștenită din perioada comunistă.

„Soluţiile nu ţin numai de schimbarea managementului acolo, ci şi de anumite măsuri care trebuiesc luate pentru a asigura această obligaţie asumată a transportului public în zona Bucureştiului. Din câte ştiu, metroul este cel mai folosit mijloc de transport în comun şi evident că nu poate fi lăsat aşa. Eu cred că procesul de transfer al Metrorex către Primăria Capitalei poate să înceapă în acest an. Uşor, uşor gradual anumite resposabilităţi financiare, administrative şi de mentenanţă şi de sistematizare a traficului, pentru că toate aceste date le are PMB, deci gradual se poate asigura această tranziţie. Într-un an, de ce nu, să putem avea definitiv descentralizarea Metrorex”, a declarat Ionuț Stroe, joi, la un post TV.

„Ar fi normal ca şi în Bucureşti, la fel ca în alte capitale europene, metroul să fie gestionat de către primărie şi nu, cum este în prezent, Metrorex în subordinea Ministerului Transporturilor.

„Dacă ar fi şi ar ţine doar de decizia politică, lucrurile s-ar simplifica enorm. Un transfer al acestei mari companii din zona centralizată către zona primăriei este unul extrem de complex şi nu trebuie să ne gândim la acest lucru doar prin prisma datoriilor sau problemelor financiare pe care Metrorex le are acum urmare a guvernării anului 2021 când practic a fost blocată compania. Bugetul acestei instituţii nu a fost aprobat, toate angajamentele în ceea ce priveşte mentenanţa şi investiţiile au fost blocate. Iată că vedem rezultate anul acesta. (...)

E absolut normal să treacă către PMB, să stiţi că metroul londonez sau parizian nu deţine doar reţeaua internă, ci şi zona periurbană. Tot ceea ce înseamnă transport public al unei Capitale europene e absolut normal să fie gestionat de primărie”, a mai spus Ionuț Stroe.

Liberalul dă vina pe pe moștenirea comunistă pentu problemele de la Metrorex.

„Din păcate, noi moştenim un sistem comunist în care acesta aparţine de Ministerul Transporturilor şi de fiecare care dată suntem obligaţi să compensăm, să susţinem financiar, să subvenţionăm găurile şi lipsa performanţei pe care acest Metrorex o are de fiecare dată”, este de părere Ionuţ Stroe.

În plus, Stroe a dat asigurări că o parte din problemele de la Metrorex vor fi rezolvate în în următoarea perioadă prin rectificarea bugetară: „Cu siguranţă Ministerul Transporturilor nu va lăsa nerezolvată această situaţie”.