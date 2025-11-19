Conform Ashley Matuska Kidder, expertă în spălătorie și fondatoare Mountains of Laundry, lenjeria de pat trebuie spălată cel puțin o dată pe săptămână toamna.

„Pe măsură ce vremea se răcește, avem tendința să petrecem mai mult timp cuibăriți sub pături, iar cu ferestrele închise, există o circulație mai redusă a aerului. Alergenii, mătreața animalelor de companie și chiar transpirația se acumulează mai repede decât ai putea crede”, explică ea, potrivit The Spruce.

Matt O’Connor, co-fondator și CEO al NoScrubs, recomandă o frecvență mai mică, de la șapte până la zece zile, dar subliniază că spălarea regulată este esențială, mai ales pentru persoanele sensibile la alergii sezoniere.

„Alergenii de toamnă, cum ar fi ambrozia și sporii de mucegai monitorizați în interior, justifică spălarea săptămânală. Dacă sunteți sensibil la polenul de toamnă, spălați-vă săptămânal, fără excepție”, afirmă O’Connor, pentru aceeași sursă.

Specialiștii recomandă spălarea cearșafurilor o dată pe săptămână dacă:

Ești sensibil la alergenii de toamnă, cum ar fi ambrozia și praful;

Pisica sau câinele dorm în pat;

Folosești lenjerie mai groasă, precum pilote și cearșafuri de flanel, care rețin mai multă umiditate și uleiuri corporale;

Nivelul de umiditate din casă depășește 50%;

Ții ferestrele și ușile închise pe tot parcursul sezonului.

Cum se spală corect lenjeria de pat

Experții recomandă spălarea cearșafurilor cu apă caldă și un detergent delicat și ecologic, pentru a preveni deteriorarea materialului și pentru a elimina eficient alergenii. Se recomandă un ciclu de spălare delicat și evitarea balsamului de rufe, care poate reduce capacitatea țesăturii de a absorbi umiditatea.

De asemenea, cearșafurile trebuie uscate complet la temperaturi ridicate, pentru a elimina eventualii acarieni ascunși în pliuri. Matuska Kidder sugerează utilizarea oțetului în ciclul de clătire, ca alternativă naturală la balsam, pentru a menține materialul moale și proaspăt, potrivit sursei.