Avertismentul medicilor! NU mai mâncați SARMALE și CALTABOȘ dacă suferiți de această afecțiune

Spectrul afectiunilor biliare variaza de la calculi (litiaza biliara, popular „pietre la fiere”) asimptomatici la colica biliara, colecistita acalculoasa, colecistita, coledocolitiaza si colangita. Toate aceste afectiuni au moduri diferite de manifestare.

Ca raspuns la consumul de alimente, vezica biliara se contracta, eliminand bila in duoden, prin canalul biliar comun. O contractie peristaltica ineficace a stratului muscular din peretele veziculei biliare produce durere in partea dreapta a abdomenului superior, in zona numita hipocondrul drept, dupa mese, durere numita si colecistatonie.

Cand fluxul bilei nu se desfasoara normal, in directia corecta, apare dischinezia biliara. Cand dischinezia este localizata la jonctiunea tractului biliar cu duodenul, refluxul bilei poate cauza vatamare pancreatica, cu durere abdominala localizata usor spre stanga, in partea superioara a abdomenului.

Colecistita acalculoasa

Durerea apare, de regula, in hipocondrul drept la pacientii cu colecistita acalculoasa, la 30-60 de minute dupa masa. Dureaza 1-4 ore, nu iradiaza si este adesea exacerbata de consumul de alimente grase si picante. Unii pacienti pot acuza si gust amar, greata la anumite mirosuri sau dupa consumul alimentelor cu un continut crescut de grasimi.

Colangita

Este o infectie a sistemului biliar care complica obstructia benigna sau maligna a tractului biliar. In 20 pana la 70% dintre cazurile de colangita acuta apare triada Charcot reprezentata de febra, durere in hipocondrul drept si icter. Hipotensiunea si alterarea starii mentale pot fi, de asemenea, prezente, situatie cunoscuta sub denumirea de pentada Reynolds.

Colica biliara tipica

Este o durere constanta, de regula cu durata de 1-5 ore, localizata, de obicei, in epigastru sau in hipocondrul drept. Durerea este severa, vaga sau sacaitoare si poate iradia in umarul drept sau in spate, pacientul schimbandu-si pozitia pentru a-si ameliora durerea. Aceasta apare la cateva ore dupa masa, frecvent in timpul noptii, trezind pacientul. Simptomele asociate sunt greata, varsaturile, durerea pleuritica si febra.

Colecistita

Persistenta obstructiei biliare duce la colecistita. Caracterul durerii este similar colicii biliare, doar ca este o durere prelungita, de peste 6 ore, ce poate dura cateva zile. Greata, varsaturile si febra de grad scazut sunt asociate mai frecvent cu colecistita. Pana la 70% dintre pacienti raporteaza un istoric de simptome asemanatoare, care s-au rezolvat spontan.

Calculii biliari

Majoritatea calculilor biliari (60-80%) sunt asimptomatici. Calculii de dimensiuni mici tind sa fie simptomatici comparativ cu cei mari. Majoritatea pacientilor dezvolta simptome inainte de aparitia complicatiilor, ca durere constanta in hipocondrul drept sau in epigastru, greata, varsaturi si febra, cauzate frecvent de consumul de alimente cu un continut crescut de grasimi sau de mesele copioase.

Sursa: farmaciata.ro