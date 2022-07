Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a dat asigurări că Bucureștiul nu este în pericol de secetă, nici acum și nici pe viitor. Cele două râuri de unde se alimentează Capitala, Argeș și Dâmbovița, stau bine cu acumulările de apă.

„În București, din fericire, față de restul tării, situația este mai bună. Nu am avut zile caniculare de peste 35 de grade, dar în perioada următoare nici bucureștenii nu vor fi feriți de zile toride de vară. Ne-am gândit să avem alimentare, cel puțin cu apă rece la toți locuitorii, așa că am verificat și am avut discuții cu cei care furnizează apă rece. Capitala e alimentată din râurile Argeș și Dâmbovița, iar acestea nu au debite foarte mici, și nici in viitor nu vor fi astfel de probleme. Cele două râuri vor asigura un nivel bun de apă pentru București. Principala grijă este calitatea microbiloiogică a apei. Tratatarea apei se face la altfel de standarde din cauză că a crescut temperatura apei cu cel puțin 1,5 grade. De asemenea, urmărim ca agenții economici să asigure acele condiții pentru salariați, mai ales pentru cei care muncesc în aer liber. Totodată, există acele puncte de prim ajutor, dar am luat măsura, împreună cu asociația farmaciștilor, ca farmaciile să fie pregătite să acorde ajutor persoanelor care au nevoie urgentă” a declarat Toni Greblă la Realitatea Plus.