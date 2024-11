Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a subliniat importanța evitării fragmentării voturilor în contextul modernizării României, avertizând că cei care nu țin cont de lecțiile istoriei riscă să repete greșeli din trecut.

Mircea Geoană a venit cu un răspuns în care a subliniat că este singurul candidat care ar putea duce la îndeplinire propunerea lui Ilie Bolojan.

"Cred că domnul Bolojan are dreptate, e un moment critic pentru România. [...] Dacă prin absurd am spune că eu m-aș retrage, ceea ce nu este cazul, votanții liberali care votează pentru mine, poate că se duc înapoi la PNL, dar restul votanților, USR, PSD, indeciși, suveraniști, diasporă foarte multă, nu se duc la PNL. Deci acest calcul, practic, nu funcționează. [...] Singurul candidat [...] care poate să ia votul de peste tot, să intre în turul doi și în plus să-l bată pe celălalt în turul doi sunt eu. Și acest lucru este evident pentru toată lumea", a declarat Mircea Geoană pentru presă, potrivit Realitatea Plus.

Și edilul general Nicușor Dan a afirmat că ar fi de preferat că dreapta să aibă un singur candidat, dar n-a detaliat.



"Ce a spus și domnul Bolojan și domnul Cioloș și mai mulți oameni din dreapta, ar fi bine să rămână un singur candidat. Dacă asta se poate sau nu, depinde de partide"

La rândul ei, Elena Lasconi a transmis că este de acord cu planul lui Ilie Bolojan, dar îl acuză pe Nicolae Ciucă, președintele PNL, că refuză să încheie o înțelegere între partide și că vrea să îi țină pe pesediști la guvernare. „Dacă vrem să oprim blatul PSD este nevoie de un gest ferm: candidat unic de dreapta”, spune șefa USR.