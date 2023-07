Căminele groazei: Doi inspectori au fost reținuți după ce DNA a percheziționat, joi dimineață, sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov.

În cursul zilei joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, s-au efectuat percheziţii domiciliare în trei locaţii din Bucureşti - sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov şi domiciliile unor persoane fizice.

Citește și: Pensiune transformată în azil, în Târgu Mureș: bătrânii aruncau pe stradă bilete pe care scria "AJUTOR"



"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează infracţiuni asimilate celor de corupţie şi de fals, presupus a fi comise de mai mulţi funcţionari publici, în cursul anului 2023, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu vizând controlul modului de funcţionare a unor centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi", se precizează în comunicat.

21 de bătrâni au murit în căminele groazei din Ilfov, doar într-un singur an

Un număr de 21 de vârstnici internaţi în unul dintre centrele investigate în prezent de DIICOT au murit, între februarie 2020 şi martie 2021, scrie Centrul de Investigaţii Media.

"În perioada februarie 2020-martie 2021, deci într-un an şi două luni, conform documentelor obţinute de Centrul de Investigaţii Media (CIM) şi Buletin de Bucureşti (BdB), în acest centru au murit cel puţin 21 de oameni”, scrie CIM.

Discuțiile care sunt cuprinse în dosarul procurorilor surprind și instruirea pe care o făceau bugetarii pentru ca verificările să fie trecute cu brio.

DOMN: Și ultimul punct, ăsta, psihoterapie individuală sau de grup, restul, e apă de ploaie!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Am înțeles!

DOMN: Înțelegeți ce spun? Și cu, deci, dacă aș avea ăsta ok, cu toate astea suntem la 19...19-21, facem cumva, suntem aproape de adevăr!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: O să urmeze și ăștia trei, dar nu am cum să-i angajez dacă nu am actele, patru...

DOMN: Nu, da, eu am înțeles, dar noi ca să luăm în calcul contractul ăsta, în primul rând, adresa trebuie să fie ok și să-mi spună că vine, frecvența, nu trebuie să-mi spună că vine fiecare, ortopedul...

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Nu scrie în adresă, nu scrie, nu?

DOMN: Nu, e pe asociație, asta vă spune colega mea!

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Ok, ok, acuma sun și să facem anexa!

DOMN: Practic, ascultați-ne ca să fim astăzi, că mâine e grav, deci, contractul cu INFINITI trebuie modificată adresa...

Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au răscolit și ei Agenția de Plăți într-un dosar de abuz în serviciu. Doi funcționari au ajuns la sediul anticorupție cu cătușele pe mâini.

La iveală au ieșit rapoartele potrivit cărora 21 de beneficiari dintr-un singur centru au murit în ultimele 14 luni.

Abuzurile din cămine au fost aduse în atenția publică în urmă cu zece zile, iar centrele sociale în care au fost identificate probleme, au fost închise.