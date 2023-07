Ea a mai explicat că Avocatul poporului poate efectua anchete, însă întotdeauna pentru asta trebuie să existe o sesizare prealabilă.

„Pe de altă parte, putem face anchete, dar pentru a face anchete întotdeauna trebuie să existe o sesizare. Noi am primit de-a lungul timpului astfel de sesizări de la rude sau aparţinători, cum li se mai spune, ale celor care sunt în astfel de cămine pentru persoane vârstnice sau pentru persoane cu dizabilităţi”, a completat Weber.

Întrebată dacă a primit sesizări în ceea ce priveşte faptele petrecute în „azilele groazei”, Renate Weber a răspuns: „Nu, niciodată nu am primit nicio sesizare şi să ştiţi că acesta este pentru noi un semn de întrebare, pentru că în condiţiile în care se relatează astăzi despre neajunsuri uriaşe, grave probleme în aceste centre, este într-adevăr de mirare că nimeni dintre rudelor celor care erau internaţi acolo nu ne-au sesizat niciodată nimic”.

„Am avut sesizări din alte centre”

„S-a întâmplat inclusiv în acel centru privat în care nu am fost lăsaţi să intrăm şi, din păcate, la data acea, deşi noi am sesizat imediat Ministerul Muncii, chiar nu am primit niciun răspuns şi niciun ajutor din partea Ministerului Muncii. Era un centru de lângă Sibiu unde colegii mei au primit o sesizare de la o rudă a cuiva care era internat acolo şi, din păcate, la data aceea era Guvernul Orban, chiar nu am primit niciun răspuns din partea ministrului Muncii. S-a mai întâmplat de curând acest lucru într-o vizită pe care a vrut să o facă mecanismul nostru de prevenire a relelor tratamente, tot aşa nu ni s-a permis, managerul centrului spunând – noi nu torturăm oameni. Indiferent cum le-am interpreta noi, noi trebuie să încercăm să deblocăm situaţia, să găsim formula prin care să îi convingem pe acei manageri că noi avem dreptul prin lege să vizităm acele centre. Să ştiţi că nu înseamnă neapărat că au ei ceva de ascuns. Poate să fie pur şi simplu o neînţelegere, o necunoaştere a legii”, a mai precizat Weber.