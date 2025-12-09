Călin Georgescu: Cea mai mare bogăție a României sunt românii și educația. Asta e pe primul loc. Avem și resurse naturale, pământ fertil, apă, sol agricol foarte bun ceea ce e absolut fabulos.

Ținta noastră este să deținem controlul asupra bogățiilor și să invităm străinii să coopereze cu noi dar noi să fim majoritari, noi să decidem ce se întâmplă cu resursele noastre. Nu ne putem vinde pe noi înșine. Asta s-a întâmplat în ultimii 35 de ani. A venit timpul schimbării. Și nu doar în România, în toate țările europene se vrea asta.

Reporter: Petrolul și gazele românești sunt cele mai apropiate resurse de Europa Centrală. Cine le controlează acum?

Călin Georgescu: O companie austriacă.