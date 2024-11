Călin Georgescu a fost întrebat despre presupusa legătură cu Rusia. „Eu sunt pro-român și sunt român. Sunt pro-poporul meu, pro-țara mea, pro-neamul meu. Nu am niciun fel de altă legătură decât o legătură de cultură. Asta înseamnă să eliminăm complet tabloulul Mendeleev și renunțăm la Dostoevski, la Tolstoi. Asta este legătura mea cu Rusia, așa cum este legătura și cu Germania, și legătura cu Italia, din Dante. Legătura cu Anglia, prin Shakespeare.

Dar baza este legătura mea cu Eminescu, a poporului român. Conștiința noastră națională. Asta este legătura pe care o am, nu alta”, a spus Călin Georgescu.

Întrebat de ce îl asociază lumea cu Corneliu Zelea Codreanu, Georgescu a răspuns: „Este problema lor. Nu este problema mea”.

„În spatele meu este familia mea, este Dumnezeu, este demnitatea poporului român. (...) Eu nu am firme. N-am avut firme, nu am firme, n-am făcut niciun fel de afaceri. Eu am fost doar funcționar internațional și sigur că de-aia, atunci când am lucrat în România, la Programul Național pentru Dezvoltare și Ministrul de Externe. Sunt absolut fabulații. Sigur, eu pot să ascult minciuni atunci când cunosc adevărul. Nu mă deranjează. Dacă oricare din membrii acestor partide, sau partide neparlamentare, cum este partidul POT sau mai sunt și o grămadă de alte partide neparlamentare care doresc să mă susțină, este onorant pentru mine. Asta este tot. Asta este singurul lucru pe care pot să-l spun”, a mai spus acesta.

Georgescu, despre dictatură militară: Nici n-am pomenit vreodată de ceea ceva

„Eu am niște lucruri care, în primul rând, sunt nu doar exagerate, sunt lipsite de orice fel de fundament al eleganței și al bunului simț. Dincolo de pasiunea și devotamentul față de poporul român total, mi-am dorit să o trec și să o traversez cu eleganță, cu onoare și cu demnitate. Să trec prin aceste mizerii de neimaginat, care sunt doar legate de putere. Am spus: nu mai contează ce a fost. Plecăm de la un timp egal cu zero, ne strângem toți și reconstruim țara. Ăsta a fost mesajul meu. Să fim uniți, să fim împreună și, foarte important, să recunoaștem că, dincolo de orice fel de adversități, de neînțelegeri, ne unește un singur lucru, idealul poporului român și acolo trebuie să ne întâlnim, indiferent dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. (...) Partidele care vor câștiga în urma alegerilor parlamentare sunt, evident, binevenite prin votul poporului român, iar cele care vor forma coaliția pentru guvernare, cu ele, evident, se va discuta, vor forma viitorul guvern, își vor propune primul ministru.

Evident, aceste lucruri toate se vor discuta pentru viziunea, pe termen lung și foarte lung, inclusiv pe programul de țară fundamental pe care l-am propus poporului român, Hrana, Apă, Energie. Prin acest program, practic, am obținut voturile poporului român. În ultima instanță vom respecta, evident, Constituția și toate drepturile democratice. Opoziția, celelalte partide care vor fi în Parlament, vor trebui să-și exprime libere poziția, părerea, de fiecare dată, și exact cum a spus și Rațiu: mă voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să ai o altă părere decât a mea”, a spus Călin Georgescu.

Ce rol va avea Cristela Georgescu

„În primul rând, va fi în spatele meu, pentru că așa cum m-a susținut toată viața, mă va susține în continuare, pentru că și-a dedicat viața și tot ceea ce a făcut pentru a sluji această țară, prin tot ceea ce a produs, reprezentat, la sănătatea familiei, familiilor, la casa inimilor noastre, este expresia ei, să ne întoarcem în noi și la tot ceea ce înseamnă cultul familiei sănătoase, cultul mamei, care trebuie să fie extrem de sigură pe sănătatea și pe viața demnă a copiilor ei. Asta s-a ocupat și cu siguranță că se va ocupa în continuare de același lucru pentru a întări familia românească, pentru că, așa cum am spus, familia mică este țara mică, iar țara mare este familia noastră mare”, a transmis Călin Georgescu.