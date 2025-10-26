Călin Georgescu: „Pomul se cunoaște după roadele lui!”

„- Credeți în Iisus Hristos ca Dumnezeu și mântuitor?

- Cu toată ființa și cu toată conștiința inima și sufletul meu și nu doar atât. Da.

Ci cu toată ființa și conștiința și sufletul meu Îi ofer și am i-am oferit și i-am dat să pot să înțeleg... să treacă prin mintea mea ceea ce trebuie spus în aceste vremuri.

Oamenilor nu le este frică nu le este frică de diavol, de Satana, de lucrurile negre, dar le este frică de lumină de conștiință.

A fi credincios înseamnă a fi însăși credința înainte de a fi credincios. Asta înseamnă pentru mine a fi credincios a fi însăși credință, adică idee este să rămâi ancorat.

Să știți că lumea este oglinda noastră. Mi-au spus foarte mulți și îi acuză pe conducătorii actuali și eu le spun nu... mulțumiți-le că le-au deschis ochii.

Și ei și-au luat o sarcină mai dură decât a voastră... ca să fie huliți împroșcați în cuvinte de ocară și voi nu aveți decât să faceți... să demonstrați prin fapte pomul se recunoaște după roadele lui și omul după faptele sale și asta este vremea... este vremea faptelor.”, a transmis Călin Georgescu.