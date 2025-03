Realitatea Plus a prezentat dovada care arată cacealmaua justiției cu dosarele lui Calin Georgescu. Surse apropiate anchetei deschise înainte ca CCR să îi blocheze candidatura acestuia au explicat pentru Realitatea că după ce Georgescu a fost pus sub control judiciar nu s-a mai lucrat nimic în investigație. Adică de aproape o luna s-a așezat praful pe dosarul în baza căruia Calin Georgescu a fost săltat din trafic și dus sub escorta la Parchet.

La începutul lunii februarie, Pachetul General a deschis 3 dosare împotriva fostului candidat la președinție, pentru acuzații foarte grave. La scurt tip, procurorul de caz Marius Iacob a fost reclamat la Inspecția Judiciară pentru presupuse abuzuri comise în anchetă, iar sesizările împotriva sa sunt investigate.

Din dara de 26 februarie, când Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, anchetatorii nu au mai făcut niciun demers, iar o serie de documente care au ajuns în spațiul public conturează și mia clar ideea că nu există probe concrete pentru a susține acuzațiile aduse celui mai popular lider politic al momentului.

De altfel, în referatul procurorilor nu este argumentată cea mai gravă dintre cele 6 infracțiuni.

Călin Georgescu a afirmat, încă de la deschiderea dosarelor împotriva sa, că acestea sunt făcute la comandă, iar sistemul juridic este folosit ca armă împotriva politicienilor incomozi, arată Realitatea Plus.