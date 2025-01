Burduja a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă a fost activată clauza prin care Rezervele Statului aveau prima opţiune pentru cumpărarea de gaz din proiectul Neptun Deep.

”Statul român are doi reprezentanţi în boardul Petrom, în conformitate cu cei 20% pe care îi avem. Achiziţia în sine, contractul, nu a depăşit plafonul de la care devine sesizabil boardul Petrom. Poate fi o discuţie dacă e corect acest plafon sau nu. Ce vă pot spune este că, din datele pe care le am, legea a fost respectată. Restul răspunsurilor cred că trebuie să vi le dea Rezervele Statului. Şi aşa este corect. Nu am indicii care să-mi spună că OMV-Petrom nu ar fi notificat, aşa cum cere legea”, a afirmat Sebastian Burduja.

Grupul austriac OMV a încheiat un acord pentru a furniza gaze naturale din proiectul său Neptun Deep, din Marea Neagră, companiei germane Uniper, din 2027, au declarat trei persoane familiare cu chestiunea pentru Reuters, în timp ce Europa caută noi modalităţi de a-şi spori securitatea energetică după ruperea relaţiilor cu Rusia.