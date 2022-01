Autoritățile de la Sofia speră ca prin închiderea mall-urilor să stopeze evoluția galopantă a infectărilor și să evite riscul intrării în colaps a sistemului sanitar, potrivit Agerpres.

Acest nou număr de contagieri reprezintă o creştere cu 41 % faţă de precedentul record zilnic, înregistrat în urmă cu aproape o săptămână.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, precedentul record de contagieri a fost de 7,062 noi cazuri înregistrat miercuri, 12 ianuarie. Alte 161 de persoane au murit de COVID-19 în ultimele 24 de ore, ridicând bilanţul total în această ţară la 32.247 de morţi.

Bulgaria are în prezent cel mai mare indice de mortalitate asociat COVID-19 din întreaga Uniune Europeană, potrivit portalului Our World in Data, aproape de trei ori mai mare decât media europeană. Ăe de altă parte, țara vecină are și cea mai mică rată a imunizării prin vaccinare cu schemă completă, doar 28,3%, potrivit Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC).

Unii experţi prognozează o creștere accelerată a cazurilor de COVID-19 în următoarele săptămâni cu recorduri de 70.000 de cazuri pe zi.