Problema a apărut la un cazan‑turbină al ELCEN, aflat în subordinea Ministerului Energiei. Din acest motiv, sectoarele 2 și 3, precum și părți din sectoarele 4 și 5, au rămas cu parametri reduși la încălzire și apă caldă. O parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi alimentați temporar de la CET Progresul, pentru a limita efectele avariei.

Bucureștenii rămân din nou fără apă caldă și căldură

ELCEN estimează că reparațiile vor fi finalizate pe 7 ianuarie, iar după repornirea instalației va mai fi nevoie de aproximativ 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la temperatura normală în toate punctele termice și în locuințele afectate.

„Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate și în casele voastre”, susține Termoenergetica într-o postare făcută pe Facebook.

Este a doua avarie majoră în mai puțin de două săptămâni. Pe 27 decembrie, mii de bucureșteni din aceleași sectoare au rămas fără apă caldă și căldură.