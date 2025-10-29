Zvonurile au apărut inițial în 2021, în timpul campaniei prezidențiale, și s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, fiind alimentate de conturi anonime și teorii conspiraționiste. Deși nu există nicio dovadă care să susțină aceste afirmații, impactul asupra lui Brigitte Macron ar fi fost semnificativ.

Procesul intentat de Brigitte Macron

În cadrul procesului intentat împotriva celor zece persoane acuzate că au răspândit falsurile, fiica acesteia, Tiphaine Auzière, a vorbit despre efectele devastatoare pe care le-a avut scandalul asupra mamei sale. Potrivit mărturiei sale, Brigitte Macron ar fi dezvoltat o formă de anxietate profundă și ar evita complet să mai citească mesajele de pe rețelele de socializare, din cauza valului de ură și hărțuire la care este supusă constant.

„Nu trece nicio săptămână fără ca mama mea să fie atacată sau hărțuită. Chiar și oamenii din viața ei profesională ajung să audă aceste absurdități. Ea nu mai vrea să citească mesajele online, dar din păcate îi sunt arătate de alții”, a declarat Tiphaine Auzière în fața instanței.

Într-un interviu acordat publicației Le Monde, Prima Doamnă a Franței a vorbit deschis despre consecințele emoționale ale campaniei de dezinformare și a reafirmat adevărul despre identitatea sa:

„Sunt femeie, m-am născut femeie și am toate documentele care atestă acest lucru. Dar într-o lume în care o minciună repetată devine adevăr pentru unii, este tot mai greu să te aperi.”

În pofida scandalului, Brigitte Macron își continuă activitatea publică, însă apropiații spun că episodul a lăsat urme adânci. Procesul intentat împotriva celor care au creat și distribuit informațiile false este în desfășurare, iar autoritățile franceze tratează cazul ca pe un exemplu grav de hărțuire și manipulare online.