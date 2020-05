BOR: Impartasania comuna a credinciosilor, amanata. A mai existat un astfel de moment dramatic in 1829

"A avut loc o consultare fireasca a membrilor Sfantului Sinod in legatura cu o scurta amanare a impartasirii comune, pana la finalizarea unei consultari inter-ortodoxe cu celelalte Biserici, confruntate si ele in acelasi registru liturgic cu provocarea ridicata de pandemie. In acest moment sunt clare cateva lucruri foarte importante, desi cu un caracter temporar: slujbele cu credinciosi vor fi oficiate exclusiv afara. Bisericile vor fi redeschise doar accesului pentru rugaciune individuala a credinciosilor, cu respectarea unor reguli de igiena si protectie; impartasirea comuna (in timpul Liturghiei) este amanata o scurta perioada, pana la finalizarea consultarii cu celelalte Biserici Ortodoxe", a declarat Banescu.



El a mentionat ca "a mai existat un astfel de moment dramatic al amanarii impartasirii, timp de doua luni, chiar, in 1829, si tot din motive legate de epidemie".



"Nu este nimic total nou si nimic contrar teologiei liturgice a Bisericii, care are menirea sa il ghideze pe omul credincios printr-o lume reala, confruntata uneori cu crize grave, inclusiv medicale", a explicat oficialul BOR.