Se pare că locuințe rezidențiale au fost avariate în urma atacului și până la 1.000 de persoane au rămas fără gaz, a declarat administrația militară regională.

De asemenea, Vitaliy Kim, guvernatorul din Nikolaev, a postat pe Telegram pentru a anunța că, în urma bombardamentelor din jurul orei 1.30, trei persoane, inclusiv o fată de 13 ani, au fost rănite în orașul Nikolaev.

El a precizat că în urma bombardamentelor au fost avariate clădiri rezidențiale. De asemenea, el a afirmat că ieri, în timpul zilei, au avut loc mai multe incendii pe câmpuri cauzate de atacurile rusești și că „așezările comunității Bereznehuvate, situate pe linia de demarcație, rămân sub foc constant”.

