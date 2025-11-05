„De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. (...) În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului, mereu cu un zâmbet în colțul gurii. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Mesajul vine în zilele în care presa sportivă a amintit, după anunțul morții marelui antrenor, episodul neplăcut petrecut în perioada în care acesta era președinte al FC Bihor, iar Ilie Bolojan era prefect.

PREFECTUL DE BIHOR (Ilie Bolojan) A NUMĂRAT PRIMELE LUI IENEI

În 2006, acesta a pus în discuție finanțarea clubului FC Bihor din bani publici și chiar l-a vizat direct pe Ienei, pe motiv că ar fi luat prime nejustificate.

Mai mult, Bolojan și-a trimis colaboratori să spioneze în cantonament la FC Bihor, iar ulterior a cerut ajutorul DNA pentru a găsi vinovații pentru o „proastă gestionare a banilor publici“, invocând o gaură de circa 5 milioane de lei.

Vizat de anchetă era chiar Emerich Ienei, care ar fi primit, necuvenit, prima de instalare și prime de joc, deși contractul prevedea numai indemnizații lunare fixe.

Ilie Bolojan în 2006, când a trimis DNA la clubul FC Bihor.