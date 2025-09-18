Documentul a fost aprobat joi şi stabileşte cadrul pentru începerea discuţiilor oficiale privind finanţarea lucrărilor de infrastructură pe această secţiune a autostrăzii.

Memorandumul are ca scop autorizarea negocierilor pentru contractul de finanţare cu BEI, evaluat la 500 de milioane de euro, destinat sprijinirii construcţiei Autostrăzii A1, Sibiu–Piteşti. Totodată, Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei şi împuternicirea ministrului Finanţelor de a semna documentul după finalizarea negocierilor.

Actul normativ are în vedere obţinerea resurselor necesare pentru cofinanţarea fondurilor de coeziune puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, fonduri destinate acestui proiect strategic de infrastructură rutieră. Potrivit comunicatului oficial al Guvernului, finanţarea prin BEI va asigura cadrul necesar pentru derularea lucrărilor pe unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A1.

Cu câți bani se împrumută România

Contractul de finanțare este inclus într-un pachet mai amplu de asistență financiară, în valoare totală de 1 miliard de euro, pus la dispoziție de Banca Europeană de Investiții.

„Primul împrumut, în valoare de 500 milioane euro, urmează să fie semnat în octombrie 2025, iar un al doilea contract, de valoare similară, ar putea fi semnat în cursul anului 2026. Până în prezent, proiectul a beneficiat de finanţare externă nerambursabilă în valoare de 1,8 miliarde euro. Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 5,4 miliarde euro”, se precizează în comunicatul emis de Guvern.

Potrivit condițiilor stabilite prin împrumut, fondurile pot fi accesate într-o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului. Suma totală urmează să fie trasă în cel mult 10 tranșe egale, a câte 50 de milioane de euro fiecare. Proiectul „Autostrada Sibiu–Pitești” a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 196/2019.

Milioane de euro pentru 122,11 km de autostradă

Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați, proiectul vizează construcția unei autostrăzi cu o lungime totală de 122,11 km, împărțită în cinci tronsoane:

Secțiunea 1: Sibiu – Boița (14,15 km)

Secțiunea 2: Boița – Cornetu (30,35 km)

Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni (37,40 km)

Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km)

Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km)

Executivul subliniază că Autostrada A1 Sibiu–Pitești este prima autostradă care va traversa Munții Carpați și constituie un proiect strategic pentru România, având un rol esențial în dezvoltarea economică și în îmbunătățirea conectivității dintre regiunile de nord și sud ale țării. Lucrările au demarat în martie 2020, iar finalizarea este estimată pentru anul 2028.