

Oficialul de la Chișinău a mulțumit României pentru că susține Republica Moldova în demersul de a deveni independentă energetic.



"Luăm din România peste 50% din energia electrică, la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova", a precizat Recean.

Pe de altă parte, o treime din exporturile Republicii Moldova ajung în România, fiind vorba despre conductoare electrice, grâu, mobilier sau vinuri.

Ultimul moment al vizitei este întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, la ora 16.00.

Potrivit Guvernului, discuţiile cu oficiaii de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.