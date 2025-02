”Au fost îngrijorări legate de norme. Noi am transmis de la bun început faptul că, în urma analizei pe care am făcut-o, numărul de norme rămâne constant sau chiar creşte.

Nu major, vorbim de procente de sub 5%, dar rămâne la fel şi chiar creşte. Mai mult, articolul 208 din lege prevede faptul că în norma didactică se pot include şi ore de pregătire pentru examenele naţionale, şi ore de performanţă, şi ore de educaţie remedială, precum şi alte activităţi complementare procesului de învăţământ, iar acest lucru trebuie luat în considerare pentru că va aduce un plus faţă de ceea ce am estimat noi că va rămâne constant sau chiar va creşte”, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Bogdan Cristescu, în cadrul unui webinar susţinut luni.

El a precizat că şi reducerea numărului de elevi la clase, care are ca urmare ”creşterea numărului de efective de elevi”, duce la creşterea numărului de norme pentru cadrele didactice.

”Aşa cum ştiţi, pentru începutul anului şcolar următor este avută în vedere o reducere a numărului de elevi din clasele de liceu”, a adăugat reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

”Estimarea noastră pe norme arată că numărul de norme va creşte, deci sub nicio formă nu vor fi făcute economii. Chiar în educaţie se vor face investiţii”, a răspuns el unei persoane care a transmis instituţiei că vrea să facă economi prin ”tăieri din învăţământ”.