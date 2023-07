Cu toate acestea, BNR a identificat și unele incertitudini și riscuri în perspectiva inflației. Acestea derivă în special din măsura temporară de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază și de reducerea suplimentară a livrărilor de petrol anunțată de către țările OPEC.

În același timp, conflictul din Ucraina și sancțiunile asociate continuă să creeze incertitudini și riscuri semnificative în ceea ce privește evoluția activității economice și a inflației pe termen mediu. De asemenea, absorbția fondurilor europene, în special a celor din cadrul programului Next Generation EU, este condiționată de îndeplinirea unor obiective și termene stricte în implementarea proiectelor, a transmis insituția , citată de Agerpres. Aceasta este esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, dar și pentru contrabalansarea parțială a impactului contractant al șocurilor asupra ofertei, amplificat de condițiile economice și financiare stricte la nivel internațional.

Banca Națională a României (BNR) subliniază că există incertitudini și riscuri crescute asociate politicii fiscale și a veniturilor, având în vedere caracteristicile execuției bugetare din primele cinci luni ale anului, precum și creșterile salariale recente sau potențiale din sectorul public, dar și măsurile fiscale și bugetare care ar putea fi implementate pentru a continua consolidarea bugetară conform angajamentelor asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv. Deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale (Fed) și ale Băncii Centrale Europene (BCE), precum și atitudinea băncilor centrale din regiune, rămân relevante în această situație.

Rezultatele ședinței BNR de azi

În cadrul ședinței de miercuri, 5 iulie 2023, Consiliul de administrație al BNR a hotărât, pe baza evaluărilor și datelor disponibile în prezent, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. De asemenea, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an și a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 6% pe an. Consiliul de administrație al BNR a mai hotărât menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

BNR afirmă că deciziile luate au ca scop atingerea durabilă a ratei anuale a inflației în concordanță cu ținta stabilită de 2,5% ± 1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, contribuind astfel la realizarea unei creșteri economice sustenabile. În contextul actual, un mix echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene, care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung, sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

BNR subliniază că monitorizează cu atenție evoluțiile la nivel intern și internațional și va continua să utilizeze instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivul fundamental de stabilitate a prețurilor pe termen mediu.

Minuta deliberărilor privind decizia de politică monetară adoptată în cadrul ședinței de miercuri va fi publicată pe site-ul BNR în data de 17 iulie 2023, la ora 15:00. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 august 2023.

Este important de menționat că evoluția inflației poate fi influențată de mai mulți factori, precum politica fiscală, evoluția economiei globale și evenimentele geopolitice. În consecință, estimările privind inflația sunt supuse unor ajustări în funcție de evoluția acestor factori și pot suferi modificări în timp.

