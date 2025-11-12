BNR spune că inflația scade, dar cu „viteza melcului”. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Scumpiri în lanț
Scumpiri în lanț

Cea mai recentă prognoză a Băncii Naționale a României (BNR) indică o scădere modestă a ratei anuale a inflației în următoarele trei trimestre. Totuși, traiectoria anticipată va fi fluctuantă și semnificativ mai ridicată decât cea estimată anterior.

Deși inflația va rămâne ridicată pe termen scurt, Consiliul de Administrație al BNR, care a analizat și aprobat miercuri Raportul asupra inflației (ediția noiembrie 2025), anticipează o schimbare majoră: rata inflației va cunoaște o corecție descendentă abruptă în trimestrul III al anului 2026, semnalând o stabilizare semnificativă a prețurilor.

Banca Națională a României (BNR) a aprobat Raportul asupra Inflației (noiembrie 2025), care anticipează o traiectorie a inflației mult mai dificilă decât se prevedea anterior.

Rata anuală a inflației va consemna o scădere modestă în următoarele trei trimestre, menținându-se pe o traiectorie fluctuantă și semnificativ mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

 

Cauzele ritmului încetinit

 

Această revizuire negativă este cauzată de două șocuri succesive pe partea ofertei:

  1. Expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică (de la 1 iulie).

  2. Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).

Aceste efecte directe tranzitorii au fost peste așteptări, afectând prioritar prețurile energiei electrice și ale combustibililor.

 

Când vine corecția abruptă?

 

BNR estimează că o corecție descendentă abruptă va veni abia în trimestrul III al anului 2026, odată cu epuizarea completă a efectelor celor două șocuri. Ulterior, inflația își va relua descreșterea într-un ritm mai lent, reintrând în intervalul țintei BNR abia în trimestrul I 2027.

Această revenire lentă este pusă pe seama intensificării presiunilor dezinflaționiste generate de creșterea deficitului de cerere agregată, amplificat de pachetele de măsuri fiscal-bugetare corective implementate din august 2025.

Incertitudini și măsuri fiscale

Evoluția Recentă a Inflației (T3 2025)

 

  • Rata anuală a inflației a crescut pe ansamblul trimestrului III 2025 la 9,88% (de la 5,66% în iunie), impactată de șocurile pe energie și TVA/accize.

  • Inflația CORE2 ajustat (care exclude prețurile volatile) și-a accelerat creșterea, ajungând la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării cotelor de TVA asupra prețurilor de consum.

  • În octombrie 2025, rata inflației a scăzut marginal la 9,76%.

 

Activitatea Economică și Riscuri

 

  • PIB: Activitatea economică a crescut cu 1,2% în T2 2025, după o stagnare în T1.

  • Cererea Agregată: Se anticipează o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025. Scăderea cererii interne a fost parțial compensată de evoluția exportului net, care a redus considerabil deficitul comercial.

  • Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale efectivului de salariați în iulie-august, iar rata șomajului BIM s-a redus ușor în T3 (după ce s-a menținut la o medie de 6,0% în T1 și T2).

  • Risc Major: Persistă incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de riscuri externe (tensiuni comerciale, războiul din Ucraina).

  • Soluția BNR: Absorbția maximă a fondurilor europene (Next Generation EU) este esențială pentru a contrabalansa parțial efectele contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice.

 

Piața financiară

 

  • Creditul Privat: Dinamica anuală și-a prelungit descreșterea la 7,5% în septembrie (de la 8% în august), în special din cauza scăderii creditelor acordate societăților nefinanciare.

  • Dobânzi și Randamente: Randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat au înregistrat o traiectorie pronunțat descendentă de la mijlocul lui octombrie, atingând minime ale ultimelor 12 luni.