Deși inflația va rămâne ridicată pe termen scurt, Consiliul de Administrație al BNR, care a analizat și aprobat miercuri Raportul asupra inflației (ediția noiembrie 2025), anticipează o schimbare majoră: rata inflației va cunoaște o corecție descendentă abruptă în trimestrul III al anului 2026, semnalând o stabilizare semnificativă a prețurilor.

Banca Națională a României (BNR) a aprobat Raportul asupra Inflației (noiembrie 2025), care anticipează o traiectorie a inflației mult mai dificilă decât se prevedea anterior.

Rata anuală a inflației va consemna o scădere modestă în următoarele trei trimestre, menținându-se pe o traiectorie fluctuantă și semnificativ mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Cauzele ritmului încetinit

Această revizuire negativă este cauzată de două șocuri succesive pe partea ofertei:

Expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică (de la 1 iulie). Majorarea cotelor de TVA și a accizelor (de la 1 august).

Aceste efecte directe tranzitorii au fost peste așteptări, afectând prioritar prețurile energiei electrice și ale combustibililor.

Când vine corecția abruptă?

BNR estimează că o corecție descendentă abruptă va veni abia în trimestrul III al anului 2026, odată cu epuizarea completă a efectelor celor două șocuri. Ulterior, inflația își va relua descreșterea într-un ritm mai lent, reintrând în intervalul țintei BNR abia în trimestrul I 2027.

Această revenire lentă este pusă pe seama intensificării presiunilor dezinflaționiste generate de creșterea deficitului de cerere agregată, amplificat de pachetele de măsuri fiscal-bugetare corective implementate din august 2025.

Incertitudini și măsuri fiscale

Evoluția Recentă a Inflației (T3 2025)

Rata anuală a inflației a crescut pe ansamblul trimestrului III 2025 la 9,88% (de la 5,66% în iunie), impactată de șocurile pe energie și TVA/accize.

Inflația CORE2 ajustat (care exclude prețurile volatile) și-a accelerat creșterea, ajungând la 8,1% în septembrie (de la 5,6% în iunie), reflectând transferul aproape integral al majorării cotelor de TVA asupra prețurilor de consum.

În octombrie 2025, rata inflației a scăzut marginal la 9,76%.

Activitatea Economică și Riscuri

PIB: Activitatea economică a crescut cu 1,2% în T2 2025, după o stagnare în T1.

Cererea Agregată: Se anticipează o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025. Scăderea cererii interne a fost parțial compensată de evoluția exportului net, care a redus considerabil deficitul comercial.

Piața Muncii: S-au înregistrat noi descreșteri ale efectivului de salariați în iulie-august, iar rata șomajului BIM s-a redus ușor în T3 (după ce s-a menținut la o medie de 6,0% în T1 și T2).

Risc Major: Persistă incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de riscuri externe (tensiuni comerciale, războiul din Ucraina).

Soluția BNR: Absorbția maximă a fondurilor europene (Next Generation EU) este esențială pentru a contrabalansa parțial efectele contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictelor geopolitice.

Piața financiară