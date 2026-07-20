Blocaj total la Tribunal în dosarul PNL. Două judecătoare s-au retras pe rând din proces

Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere.
Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8 iulie toate hotărârile luate la Congres.
Cereri de abținere
Pe 16 iulie, tribunalul a aprobat cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, dosarul fiind repartizat judecătoarei Evelina Vîlcu.
La rândul ei, Evelina Vîlcu a formulat o cerere de abținere, admisă luni de Tribunalul București, urmând ca dosarul să fie înaintat altui magistrat.
Pe 8 iulie, judecătoarea Mihaela Luciani a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate în baza unui Statut modificat al partidului, care nu era aprobat de către instanță.
Concret, judecătoarea explica faptul că PNL trebuia să înregistreze noul statut în registrul partidelor politice înainte de a lua decizii la Congres.
Ea a admis atunci o solicitare introdusă de 'puciștii' din PNL, care au reclamat faptul că întreaga procedură a Congresului Extraordinar, incluzând depunerea candidaturilor, alegerea organelor de conducere, aprobarea modificărilor statutare și adoptarea măsurilor cu caracter sancționator îndreptate împotriva reclamanților, s-a desfășurat în temeiul unor dispoziții cuprinse într-un proiect de modificare a Statutului care, la data adoptării acestor acte, nu intrase în vigoare și, potrivit mecanismului statutar de adoptare, era lipsit de aptitudinea de a produce efecte juridice.
Cine sunt reclamanții
Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.
Tribunalul a suspendat atunci Hotărârile Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului; era reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD; se stabilea excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD; se solicita demisia din partid a unor membri importanți din tabăra 'puciștilor', respectiv Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu. Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moțiunilor în privința candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Național ca principală structură internă de conducere a PNL și pentru a se întări disciplina de partid.