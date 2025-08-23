Deși incidentul a fost unul spontan, tensiunile dintre cele două categorii de angajați – români și muncitori veniți din țări asiatice – par să fi crescut treptat în timp. Potrivit Hacking Work, nemulțumirea angajaților români are la bază percepția că, din cauza colegilor asiatici care acceptă salarii foarte mici, ei sunt forțați să accepte aceleași condiții financiare, fiind chiar amenințați cu înlocuirea.

În această fabrică, ca și în multe alte unități industriale din România, activitățile desfășurate sunt în mare parte rudimentare, cu un grad redus de automatizare, iar salariile oferite sunt, în general, la nivelul minim pe economie.

Aramis Group este cea mai mare fabrică de mobilă din România care produce exclusiv pentru IKEA. Compania are peste 6.000 de angajați, iar în 2024 a raportat o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei (aproximativ 400 de milioane de euro) și un profit net de peste 7 milioane de euro. În anul precedent, Aramis a înregistrat un profit record de circa 15 milioane de euro.

POLIȚIA A FOST SOLICITATĂ DE INTERVINĂ ȘI A DESCHIS UN DOSAR

Polițiștii din Baia Mare au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, imediat după ora 0, să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale și, în urma unei descinderi la fața locului, au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, au precizat surse judiciare..