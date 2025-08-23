Bătaie cu pumni și bâte între angajații români și nepalezi ai unei mari fabrici de mobilă din Baia Mare. Imagini șocante, polițiștii au deschis un dosar - VIDEO

Angajații români susțin că din cauza străinilor au salarii mai mici

Conflict violent între angajații români și nepalezi dintr-o secție a unei fabrici de mobilă din Baia Mare, care produce pentru IKEA. Potrivit unor surse, totul ar fi pornit de la un incident aparent banal, însă a degenerat rapid într-o confruntare violentă, cu bâte și pari. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Polițiștii au întocmit dosar penal.

Deși incidentul a fost unul spontan, tensiunile dintre cele două categorii de angajați – români și muncitori veniți din țări asiatice – par să fi crescut treptat în timp. Potrivit Hacking Work, nemulțumirea angajaților români are la bază percepția că, din cauza colegilor asiatici care acceptă salarii foarte mici, ei sunt forțați să accepte aceleași condiții financiare, fiind chiar amenințați cu înlocuirea.

În această fabrică, ca și în multe alte unități industriale din România, activitățile desfășurate sunt în mare parte rudimentare, cu un grad redus de automatizare, iar salariile oferite sunt, în general, la nivelul minim pe economie.

Aramis Group este cea mai mare fabrică de mobilă din România care produce exclusiv pentru IKEA. Compania are peste 6.000 de angajați, iar în 2024 a raportat o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei (aproximativ 400 de milioane de euro) și un profit net de peste 7 milioane de euro. În anul precedent, Aramis a înregistrat un profit record de circa 15 milioane de euro.

 

POLIȚIA A FOST SOLICITATĂ DE INTERVINĂ ȘI A DESCHIS UN DOSAR

Polițiștii din Baia Mare au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, imediat după ora 0, să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale și, în urma unei descinderi la fața locului, au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, au precizat surse judiciare..

 

 