Această donație recentă se adaugă acțiunilor similare prin care BAT România este alături de Poliția de Frontieră Română prin donații de echipamente specifice care contribuie la întărirea capacității operaționale a autorităților de aplicare a legii.

21 Aprilie marchează în România Ziua națională împotriva traficului ilicit de bunuri, un moment important pentru a conștientiza impactul sever al contrabandei asupra dezvoltării economice și a comunităților. Industria legitimă are un rol esențial în susținerea eforturilor autorităților în combaterea acestui fenomen, prin furnizarea de expertiză și investiții în tehnologie capabile să oprească traficul ilicit. BAT continuă astfel seria de acțiuni derulate în sprijinul autorităților de impunere a legii, parteneriatul cu Poliția Română de Frontieră fiind o prioritate în acest sens.

”Dotarea autorităților de aplicare a legii cu echipamentele necesare în lupta împotriva comerțului ilicit este esențială, deoarece sporește capacitatea acestora de a detecta, investiga și preveni activitățile ilegale, cum ar fi contrabanda, contrafacerea și evaziunea fiscală. O tehnică avansată precum scanere, sisteme de supraveghere și de analiză a datelor conferă autorităților mijloacele necesare în combaterea rețelelor infracționale, pentru care adesea doar propria imaginație este limita în diversificarea acestor acțiuni ilegale. Rămânem un partener de nădejde în susținerea eforturilor Poliției Române de Frontieră, ale căror rezultate considerabile în combaterea traficului ilicit contribuie la stabilitatea economică, la siguranța publică și la consolidarea unui mediu de afaceri mai sigur”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est a BAT.

Recent, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Siret - ITPF Sighetu Marmației, împreună cu Autoritatea Vamală Română, au efectuat o captură semnificativă în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava: în urma scanării și a inspecției fizice a vehiculului, autoritățile au descoperit 267 de baxuri care conțineau 133.500 de pachete de țigări ascunse în partea din față a semiremorcii, în spatele paleților cu materiale de construcții. Valoarea estimată a capturii este de peste jumătate de milion de euro*.

Contracararea fenomenului infracțional al contrabandei cu produse din tutun este un obiectiv prioritar și permanent al Poliției de Frontieră Române, atât prin demersuri instituționale proprii, cât și prin colaborare cu alte structuri ale statului sau cu reprezentanți ai societății civile. În egală măsură, evidențiem colaborarea cu producătorii de țigarete care, prin parteneriatele încheiate, au contribuit și la dezvoltarea segmentului de prevenire a acestui fenomen, atât prin donațiile pe care le-au făcut, cât și prin campaniile publice naționale și regionale de conștientizare a efectelor negative ale comerțului ilegal cu țigarete.

”În primele trei luni ale acestui an, polițiștii de frontieră au reținut în vederea confiscării, aproximativ 10 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare de peste 7,5 milioane lei, precum și importante cantități de tutun. Adiacent prejudiciilor aduse bugetului de stat, traficul ilegal de țigări alimentează și alte paliere infracționale, cu dimensiune transfrontalieră, inclusiv cel reprezentat de criminalitatea organizată. În cursul acestui an au fost identificate şi destructurate două grupări infracționale care au acționat atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul U.E., având preocupări în sfera activităților ilicite de transport și comercializare a unor cantități considerabile de produse accizabile, respectiv țigarete. Pentru a combate fenomenul, vom continua să ne adaptăm misiunile, în dinamică și în strânsă colaborare cu toți factorii implicați”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

Despre contrabanda cu țigări în România

• Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu aproximativ 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă contravaloarea a 500 km de drum național modernizat. **

• România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic.

• Fiecare container de țigări ilegale înseamnă un milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste.

• Conform datelor Novel Research, piața neagră a atins în 2024 un nivel record negativ pentru ultimii 4 ani în România: 9% din totalul pieței. Spre comparație, în 2023 media anuală a contrabandei a fost de 8,2%, în creștere cu peste un punct procentual față de anul anterior.

• Potrivit celei mai recente cercetări de piață ale Novel Research***, piața neagră a atins în prima parte a anului 2025 un nou nivel record negativ pentru ultimii 4 ani, depășind pragul de 10% din totalul consumului, comparativ cu 9,1% în noiembrie 2024. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, cea mai mare pondere o deține Duty Free (35,2%), urmată de Bulgaria cu 32%, continuând evoluția crescătoare din ultimii 2 ani, în contextul recentei aderări a României la spațiul Schengen.

*https://stopcontrabanda.ro/133-500-de-pachete-de-tigarete-descoperite-cu-noul-sistem-de-scanare-cu-raze-x-in-punctul-de-trecere-al-frontierei-siret/

** Potrivit estimărilor industriei

***https://stopcontrabanda.ro/piata-neagra-a-tigarilor-a-atins-10-din-consum-in-ianuarie-2025-nivel-record-cea-mai-mare-crestere-e-in-regiunea-sud-data-de-diferenta-nivelului-accizei-intre-romania-si-bulgaria-cauzata/

Articol susținut de BAT.