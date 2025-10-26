Ce au transmis autoritățile?

Potrivit Jandarmeriei București, incidentul s-a produs în jurul orei 10:30, când patrulele aflate în dispozitivul de ordine publică au observat bărbatul distribuind mai multe pliante și ziare cu mesaje ce contravin legislației privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor fasciste.

Conținutul materialelor includea referințe explicite și mesaje care încalcă prevederile Ordonanței de Urgență nr. 31/2002, ce interzice promovarea ideologiilor cu caracter fascist, legionar sau rasist, precum și cultul persoanelor implicate în crime de război sau genocid.

Jandarmii au întocmit documentele necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

Incidentul s-a petrecut în contextul unui eveniment de amploare, la care au participat mii de credincioși și numeroase oficialități, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al BOR, precum și reprezentanți ai Familiei Regale și foști președinți ai României.

Autoritățile au menținut măsuri sporite de securitate în zonă, pentru buna desfășurare a ceremoniilor religioase și pentru protejarea participanților.