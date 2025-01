”La data de 23 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia – Secţia 1 Poliţie Rurală Băneasa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 41 de ani. Acesta este bănuit de săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie”, au anunţat,joi, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Agresiunea s-a produs în urmă cu trei zile, respectiv pe 20 ianuarie. Bărbatul este suspectat l-a lovit cu un băţ pe fiul său, în vârstă de doar opt ani. În urma loviturilor primite, copilul a fost transportat la spital. Copilul are nevoie de zece zile de îngrijiri medicale, spun doctorii.



Împotriva tatălui-agresor a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. În plus, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a fost sesizată de Poliție.



Bărbatul s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice atunci când şi-a agresat băiatul.