Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, trage un semnal de alarmă privind discuțiile care au avut loc luni la Palatul Cotroceni între președintele interimar Ilie Bolojan și principalele instituții cu atribuții în organizarea alegerilor prezidențiale din luna mai. "Eu aș vrea să știu în ce calitate Ilie Bolojan a chemat premierul, ministrul de Interne să vorbească despre organizarea alegerilor. Ce rol mai are AEP în aceste condiții? Oare de asta l-au înlăturat pe dl Toni Greblă ca să poată să facă, de fapt, jocurile, la Cotroceni? S-au mutat jocurile din sufrageria lui Gabriel Oprea în sufrageria lui Ilie Bolojan la Cotroceni?", a declarat jurnalista într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.