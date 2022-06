Zilele trecute, cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un lac din comuna ieșeană Aroneanu. Un trecător a observat trupul neînsuflețit plutind pe luciul apei. Acesta a sunat la numărul unic de urgențe 112 și a cerut ajutor. La fața locului au intervenit pompierii ieșeni care în scurt timp au scos cadavrul din apă.

Ce a făcut victima în noaptea în care și-a găsit sfârșitul

Ciprian, unul dintre prietenii lui Gheorghe Roșu, bărbatul găsit înecat, care se afla cu acesta la pescuit în noaptea de 16 spre 17 iunie 2022, face declarații halucinante despre ceea ce s-ar fi întâmplat atunci.

„Știm că nu aveam ce căuta acolo, eram ilegal. Stăteam pe malul de lângă restaurant, moment în care au apărut două mașini cu mai mulți oameni care au început să ne agreseze. Eu și celălalt bărbat am reușit să scăpăm și am ajuns pe celălalt mal spre Șorogari. Era gălăgie și țipete, iar la un moment dat s-a auzit o bubuitură în apă ca și cum ar fi aruncat ceva. Noi am crezut că au aruncat barca să vină după noi. Am mers acasă și nu am mai știut ce s-a întâmplat, până dimineață. Erau oamenii lu Constantin Adăscăliței, pentru că de la el avem mesaje de amenințare. Sunt camere acolo la restaurant care au înregistrat tot momentul. Avem poze cu gaura din cap a lui Gheorghe unde se vede clar că nu a fost doar un înec. În mesaje scria «Să vă dea Dumnezeu sănătate, dar să nu vă mai prind pe baltă că o să fie urât tare! Băieții mei au dispoziție din acest moment să folosească armamentul din dotare. Da voi ați crezut sau credeți că o să meargă la infinit așa?». E doar un mesaj, că sunt mai multe”, povestește Ciprian Rusu, prietenul celui decedat care era împreună cu acesta în momentul incidentului.

Ce spune Constantin Adăscăliței jr. despre acuzațiile aduse

Constantin Adăscăliței, cel care deține o parte din lac și presupusul agresor, neagă toate acuzațiile și are o altă variantă a poveștii.

„Am mai auzit că m-ar acuza pe mine pentru așa ceva. Eu în acel moment nici măcar nu eram în Iași, iar în al doilea rând nu aș face așa ceva. Eu nu îmi risc libertatea și familia niciodată. Eu acele mesaje i le-am trimis lui Ciprian Rusu, capul clanului lor de braconaj. Eu nu am știut că omul acela a murit. Eu cu Ciprian Rusu am mai avut probleme, pentru că în urmă cu o lună l-am prins la mine pe lac când mi-a făcut mai multe pagube acolo. Eu am vrut să rezolv totul legal, dar cu el nu se poate, dar nu aș face rău fizic niciodată, nimănui. Părerea mea e că acolo s-au întâlnit două clanuri de-ale lor de braconaj, Cuza Vodă cu Șorogari și Aroneanu, și s-au bătut între ei. Se va face dreptate”, a spus Constantin Adăscăliței jr., presupusul vinovat de moartea bărbatului, scrie bzi.ro.

Acesta este fiul afaceristului Constantin Adăscăliței, fost deputat PSD.

Cadavrul, plin de lovituri suspecte - crima perfectă?

Vineri, 17 iunie 2022, un martor a văzut cadavrului unei persoane plutind pe lacul Aroneanu. Pe fir au intrat polițiștii din Iași care au deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legale (IML) Iași pentru necropsie. Ulterior, familia l-a ridicat pentru a-l înhuma creștinește.

După ce au luat trupul lui Gheorghe Roșu și au ridicat capacul sicriului, au observat că bărbatul avea o lovitură la cap. Atunci, membrii familiei acestuia și-au pus mai multe semne de întrebare și și-au amintit că Gheorghe Roșu, bărbatul înecat în lacul Aroneanu, a primit mai multe mesaje de amenințare.