Azilele groazei, controlate în urmă cu un an - Dovezi că oficialii știau / Reacția Spitalului de la Bălăceanca. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a fost în control la unul dintre centre, după ce vecinii și-au dat seama că ceva este în neregulă și au sesizat autoritățile. Și asta cu aproape un an înainte ca ororile să fie scoase la iveală de procurorii DIICOT.

Azilele groazei - Reacția Spitalului de la Bălăceanca

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la investigația despre centrele de persoane vârstnice sau vulnerabile, suntem abilitați să vă comunicăm următoarele:

Conform procedurii, pacienții internați la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” nu erau transferați către centrele de servicii sociale, ci erau externați în momentul în care nu mai subzistau criteriile de urgență psihiatrică care au dus la internare.

După externare, în funcție de situația juridică și socială a acestora, unii pacienți, respectiv cei ce nu se aflau sub efectul punerii sub interdicție, luau prin propria voință decizia de a reveni fie la domiciliu fie de a merge într-unul din centrele de servicii sociale, publice sau private, Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” neavând vreo influență asupra acestei decizii.

În cazul celor puși sub interdicție, decizia luată după externare aparținea fie reprezentanților legali, tutorilor sau membrilor de familie, iar în cazul celor ce reprezentau cazuri sociale, Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” înștiința Direcțiile Generale de Asistență și Protecție Socială teritoriale sau din Ilfov sau Direcțiile de Asistență Socială, după caz, cu privire la aceste persoane aflate în nevoie, decizia privind îndrumarea acestora către un anumit centru de servicii sociale aparținându-le reprezentanților acestor instituții. Facem mențiunea că, întrucât în centrele din subordinea DGASPC Ilfov nu existau locuri libere, DGASPC Ilfov a fost nevoit să contracteze servicii sociale în privat.

În ceea ce privește situația persoanelor care în urma externării de la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu”, au ajuns în centrele private despre care s-a discutat în spațiul public în această perioadă menționăm că:

la centrul privat Cora au fost duși trei pacienți, ce au constituit cazuri sociale- în anul 2020, având consimțământul acestora.

în ceea ce privește centrul privat Armonia, au fost duse șase persoane, prin procedura încheiată de DGASPC Ilfov, în anul 2022.

Pentru o corectă informare, facem mențiunea că Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca este o unitate sanitară care furnizează servicii medicale spitalicești în specialitatea psihiatrie, prin urmare nu îndeplinește rolul de cămin centru medico-social, de cazare, de instituționalizare a cazurilor sociale, acestor rol revenind Direcțiilor Generale de Asistență și Protecție Socială teritoriale de care pacienții aparțin”, au transmis reprezentanții Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca.

Doru Iacobuș: „Bolnavii de la Bălăceanca au plecat în azile la cererea aparținătorilor”

„Noi nu avem, la Consiliul de Administrație al Spitalului Bălăceana, unde suntem încă 4 persoane, nu discutăm circuitul bolnavilor sau despre afecțiunile lor. Noi ne ocupăm ca acea instituție sanitară să funcționeze cât mai bine administrativ. Noi ne interesăm să fie plătite utilitățile sau că oamenii au hrană la zi. Exista director general, director medical. Ei se ocupă cu așa ceva. La Consiliul Județean se analizează în fiecare zi situația acestor azile. Am discutat, am cerut informații de la directorul Spitalului Bălăceanca. Într-adevăr, de acolo au plecat 6 bolnavi în 2 centre din Voluntari, dar la solicitarea familiilor. Aceste informații le dețin. Dacă au existat acte de complicitate intre aceste persoane și cei din spital, nu am de unde să știu, dar cred că vor fi identificați. La acest moment, însă, aceasta este informația. Oamenii au plecat la cererea familiei, nu la ordinul cuiva din spital”, a declarat Doru Iacobuș în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ.

Anchetatorii investighează în prezent modul în care au ajuns bătrânii în condiții inumane în azilele groazei din Ilfov. Îngrijorător este faptul că aceste centre nu dispuneau de personal specializat pentru tratarea persoanelor cu probleme psihice, iar pacienții erau ținuți, în mare parte din timp, sedați și închiși în camere speciale.

Ancheta a fost declanșată în urma dezvăluirilor care au apărut în presă, care a prezentat dovezi cutremurătoare privind condițiile de trai inumane la care erau supuși pacienții găzduiți în azilele groazei din Ilfov. Informațiile și detaliile ulterioare au generat o atenție sporită și indignare publică, determinând autoritățile să extindă ancheta.

Printre aspectele cheie ale investigației se numără identificarea modalităților prin care pacienții de la spitalul de psihiatrie au fost transferați în azilele din Ilfov. Se dorește aflarea detaliilor privind procedurile de transfer și posibilele legături între personalul celor două instituții implicate. Totodată, se vor analiza și registrele medicale pentru a verifica dacă pacienții transferați au primit tratamentul adecvat și dacă există vreun indiciu de neglijență sau abuz.

Surse apropiate anchetei afirmă că pacienții erau frecvent sedați și ținuți în camere speciale, ceea ce ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor acestora și respectarea standardelor minime de îngrijire medicală.

Citește și: Un nou azil de bătrâni cu probleme - Ce au descoperit autoritățile în Gorj - 27 de persoane au fost mutate