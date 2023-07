„Multe dintre informații sunt superficiale. Într-adevăr, am fost șef la IPJ Ilfov, sunt director de cabinet la Consiliul Județean Ilfov, după ce m-am pensionat la 30 de ani de muncă în MAI. Nu am nicio legătura de rudenie cu domnul Perșinaru, actualul șef la Poliției Ilfov. Nu am fost la niciun eveniment din viața dânsului. Sunt asociat cu căminele groazei, deși nu înțeleg cum.

Noi nu avem, la Consiliul de Administrație al Spitalului Bălăceana, unde suntem încă 4 persoane, nu discutăm circuitul bolnavilor sau despre afecțiunile lor. Noi ne ocupăm ca acea instituție sanitară să funcționeze cât mai bine administrativ. Noi ne interesăm să fie plătite utilitățile sau că oamenii au hrană la zi. Exista director general, director medical. Ei se ocupă cu așa ceva. La Consiliul Județean se analizează în fiecare zi situația acestor azile. Am discutat, am cerut informații de la directorul Spitalului Bălăceanca. Într-adevăr, de acolo au plecat 6 bolnavi în 2 centre din Voluntari, dar la solicitarea familiilor. Aceste informații le dețin. Dacă au existat acte de complicitate intre aceste persoane și cei din spital, nu am de unde să știu, dar cred că vor fi identificați. La acest moment, însă, aceasta este informația. Oamenii au plecat la cererea familiei, nu la ordinul cuiva din spital”, a declarat Doru Iacobuș în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ.

Anchetatorii investighează în prezent modul în care au ajuns bătrânii în condiții inumane în azilele groazei din Ilfov. Îngrijorător este faptul că aceste centre nu dispuneau de personal specializat pentru tratarea persoanelor cu probleme psihice, iar pacienții erau ținuți, în mare parte din timp, sedați și închiși în camere speciale.

Ancheta a fost declanșată în urma dezvăluirilor care au apărut în presă, care a prezentat dovezi cutremurătoare privind condițiile de trai inumane la care erau supuși pacienții găzduiți în azilele groazei din Ilfov. Informațiile și detaliile ulterioare au generat o atenție sporită și indignare publică, determinând autoritățile să extindă ancheta.

Printre aspectele cheie ale investigației se numără identificarea modalităților prin care pacienții de la spitalul de psihiatrie au fost transferați în azilele din Ilfov. Se dorește aflarea detaliilor privind procedurile de transfer și posibilele legături între personalul celor două instituții implicate. Totodată, se vor analiza și registrele medicale pentru a verifica dacă pacienții transferați au primit tratamentul adecvat și dacă există vreun indiciu de neglijență sau abuz.

Surse apropiate anchetei afirmă că pacienții erau frecvent sedați și ținuți în camere speciale, ceea ce ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor acestora și respectarea standardelor minime de îngrijire medicală.

3 instituții cheie știau ce se întâmplă

Trei instituții cu rol de control știau încă de la începutul acestui an despre ”azilul groazei” din Voluntari, dar nu au mișcat un deget. Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov a trimis adrese către trei instituții pentru a-i ajuta cu efectuarea unui control la azilul ”Casa Cora”.

Cei de la DSP Ilfov au trimis adrese oficiale către Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ilfov pentru a efectua un control la ”azilul groazei” din Voluntari.