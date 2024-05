Sfânta Împărtășanie este unul dintre cele mai vechi rituri sacre care este venerat cu sfințenie de către toți credincioșii. Astfel, în special în timpul celor mai importante perioade de post din an, credincioșii se adună în biserici pentru a primi Trupul și Sângele Domnului, simbolizate de vinul roșu și de anafura, pe care preotul le oferă fiecărui credincios în parte, în fața Altarului.

Cu toate acestea, mulți nu cunosc semnificația vinului și motivul pentru care acesta nu a fost niciodată înlocuit cu apă în cadrul acestei ceremonii sacre. Pentru a clarifica aceste întrebări, părintele Calistrat Chifan a abordat acest subiect și a dezvăluit importanța profundă a acestei băuturi alcoolice în contextul Sfintei Împărtășanii.

„Oamenii fac abuz, Hristos a făcut din el Mântuire. De ce vinul? Are trei calități divine pe care noi nu le știm. Vinul crește din pământ, se hrănește cu apă și devine sânge Dumnezeiesc. Din ce a fost alcătuit omul? Din apă și din pământ. Via nu are nevoie de altă întreținere. Omul duhovnicesc prin ce primește dulceața Dumnezeirii? Prin rugăciune, prin lumină, prin căutarea veșnică a luminii, de asta vinul.”, a spus părintele Calistrat Chifan în cadrul unei emisiuni.

Preotul a explicat că aceasta este băutura pe care toată lumea o are la îndemână și care este posibilă doar cu ajutorul lui Dumnezeu, care ajută în procesul de creare.

„Și Iisus când vine la Cana Galileii binecuvântează apa și o face vin, iar acum se duce la Cina de Taină, același pahar cu vin îl ia în mână și spune așa „Beți din acesta toți” și folosește acest element, vinul, pentru că este cultura cea mai la îndemână a fiecărui om de a avea accesibilitate la aceste taine, care să nu poată fi folosit sau traficat în actul de mântuire. Cine aduce vinul la biserică? Omul. Excludem abuzul, pentru că poți să te îmbolnăvești și cu apă, poți muri și de pâine prea multă, de carne, orice abuz poate duce la moarte”, a continuat preotul.

În continuarea interviului, Părintele Calistrat Chifan a explicat care sunt etapele prin care trec strugurii, până când ajung în produsul finit, adică în vin.