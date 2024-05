Tatăl tinerei moarte în accidentul de la 2 Mai, Cătălin Dragomir, a stat față în față cu Vlad Pascu.

„Am dorit de la prima înfăţişare să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul. Nu ştiu dacă merită să îi transmit ceva. Nu, sincer, nu cred că merită. Absolut nimic. Dar vreau să-l văd în ochi. Vreau să-i văd ochii. Dacă are vreo remuşcare, dacă... orice”, a afirmat bărbatul.

Acesta a fost întrebat și de noua judecătoare din dosar.

„Probele sunt depuse la dosar. Vreau să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea, să nu-i mai spună avocaţii familiei Pascu, că nu pot să spun că ăsta micu are el avocaţi, nu, familia Pascu, ca să ne înţelegem, da? Să nu-i mai spună judecătoarei sau cine o fi magistrat, „vedeţi că dacă schimbaţi se bate cap în cap cu nu ştiu ce articol şi aşa mai departe”. Şi haideţi să ne reamintim că am spus-o de multe, de multe ori, n-a fost de vină doar doamna Ancuţa, că eu nu pot să-i spun judecător persoanei respective, şi doamna procuror, care am înţeles că era prin concediu, să vedem dacă apare”, a mai declarat bărbatul.