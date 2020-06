Avocatul Poporului cere eliminarea prevederilor care interzic accesul elevilor cu temperatură la examene

"Apreciem că interzicerea accesului elevilor care depăşesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educaţie, în condiţii egale, al elevilor care ar urma să fie excluşi de la examenele de Evaluare naţională şi Bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare", se explică în recomandarea postată, vineri, pe site-ul instituţiei.



Avocatul Poporului recomandă Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Sănătăţii să identifice şi să dispună, în regim de urgenţă, toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului la educaţie în condiţii de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2.



Instituţia aminteşte că, prin Ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii 4259/15 mai pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, nu era permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea MEC.



Ordinul a fost abrogat printr-un al ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii - 4267/18 mai, dar cu menţinerea dispoziţiilor referitoare la accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 grade Celsius, acestea rămânând în vigoare, neschimbate în forma revizuită, menţionează Avocatul Poporului.



Instituţia precizează că, în acest context, a solicitat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) formularea unui punct de vedere de specialitate referitor la condiţiile în care urmează să se desfăşoare examenele de Evaluare naţională şi de Bacalaureat, având în vedere faptul că acestea au loc în perioada iunie - iulie, când se ating temperaturi ridicate, aspect care poate conduce la creşterea temperaturii corporale. De asemenea, pot exista şi alte patologii care pot genera creşterea temperaturii corporale, peste limita stabilită prin ordinul miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, explică Avocatul Poporului.



Potrivit sursei citate, CNCD a analizat o posibilă faptă de discriminare indirectă, deoarece condiţia de participare la examene este una neutră, temperatura corporală fiind măsurată tuturor participanţilor.



În opinia CNCD, condiţia aparent neutră dezavantajează participanţii a căror temperatură corporală depăşeşte limita impusă prin ordin, iar măsura excluderii de la examene se realizează pe baza unei prezumţii simple, aceea că toţi participanţii care ating o anumită temperatură corporală sunt suspecţi de a fi purtători de SARS-CoV-2. Această prezumţie simplă are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen măsurat cu o temperatură corporală peste limită fiind tratat ca şi când ar fi purtător de SARS-CoV-2, deşi nu există o confirmare medicală în acest sens, menţionează Avocatul Poporului.



"Rezultă aşadar că tratamentul diferenţiat are loc pe criteriul unei boli cronice neconfirmate. Concluzionând, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că fapta sesizată de instituţia Avocatul Poporului reprezintă discriminare indirectă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată", subliniază Avocatul Poporului.



Instituţia recomandă permiterea accesului candidaţilor la examenele naţionale în condiţii de egalitate.



"Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii vor elimina prevederile discriminatorii din actul normativ criticat şi vor permite accesul candidaţilor, în condiţii de egalitate, la examenele în sesiunile regulate din calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020 şi din calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2020. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii vor informa Avocatul Poporului cu privire la însuşirea recomandării şi realizarea măsurilor dispuse", se mai arată în recomandarea Avocatului Poporului.