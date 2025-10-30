Ce a declarat avocatul lui Horațiu Potra?

„Domnul Potra pare că are mai mare încredere în procedurile judiciare din România decât într-un eventual proces în Dubai. Din spusele dânsului, astăzi au avut loc niște discuții la nivelul procuraturii...ar fi intrat în conferință inclusiv cu anumiți judecători desemnați pe acest dosar și s-ar fi convenit, s-ar fi dat acordul să se întoarcă în țară și să se predea autorităților de aici. Am văzut inclusiv cererea aceasta de extrădare formulată de Ministerul Justiției. E vorba de o ciornă de două pagini în care se transmite autorităților din Dubai că solicită extrădarea și asigură autoritățile din Dubai reciprocitate, în cazul în care vreodată vor avea nevoie de un gest similar din partea autorităților române...că o vor face și dânșii.

Domnul Potra va colabora cu autoritățile. Se va supune procedurilor judiciare, dacă prin asta înțelegem colaborare, dar sub nicio formă nu este domnul Potra, genul care să facă mărturii spectaculoase pentru a-și ușura dânsului situația sau pentru public sau pentru alte scopuri...”, a transmis Șerban Moga, avocatul lui Horațiu Potra exclusiv la Realitatea PLUS.