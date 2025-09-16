Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, a criticat dur rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de instigare la răsturnarea ordinii constituționale. În exclusivitate pentru Realitatea Plus, acesta a catalogat documentul drept „un simulacru de rechizitoriu”.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul.

Avocatul apărării consideră că acuzațiile sunt nefondate și că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a rechizitoriului. Procesul urmează să continue cu analiza probelor și a legalității actului de sesizare.

Din informațiile Realitatea PLUS, rechizitoriul este gata și va fi trimis în judecată al Curtea de Apel București. Încă nu este o informare oficială din partea Parchetului General, sunt detalii obținute pe surse.

Acuzația este extrem de controversată, și asta deoarece Georgescu este acuzat că a fost complice la instigarea la răsturnarea ordinii constituționale.