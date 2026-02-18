Alertă de INUNDAȚII în cinci județe, în plin episod de iarnă severă: zonele vizate

Sursă: Realitatea.Net

Nu doar ninsoarea și viscolul le dau bătăi de cap oamenilor zilele astea ci și riscul de inundații. Drept urmare, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până joi după-amiaza pe râuri din cinci județe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 18 februarie, ora 11:00 - 19 februarie, ora 16:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județul Dolj), Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județele: Mehedinți și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț (județele: Olt și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman) și Vedea - bazin amonte S.H. Văleni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Văleni (județele: Argeș, Olt și Teleorman).

Recomandările hidrologilor

INHGA menționează că populația din județele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenționare, să nu traverseze zonele inundate și să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.



De asemenea, este recomandată respectarea indicațiilor autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.