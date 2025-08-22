"1. Reuniunea de ieri, 21 august 2025, se înscrie în șirul obișnuit de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi în contextul firesc al cooperării internaționale menite să promoveze experiența României în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și corecte.

2. Discuțiile 𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧, fiind atinse subiecte din domeniul legislației electorale, al procedurilor din secțiile de votare și al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

3. Subiectele discutate în cadrul întâlnirii au vizat teme uzuale abordate în contextul schimburilor de experiență pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România și nu au depășit cadrul general al discuțiilor purtate de-a lungul timpului cu specialiști din instituții omoloage, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale care activează în domeniul electoral.

4. Reamintim că delegați ai Ambasadei SUA la București au fost prezenți la toate programele de observare ale alegerilor din 2024 și 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale", a transmis AEP.