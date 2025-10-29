Într-o postare virală, Georgescu a publică mai multe achiziții recente ale BNR, realizate între august și octombrie 2025, care însumează milioane de lei.

„Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în perioada august – octombrie 2025. Te doare capul”, scrie Georgescu.

Printre achizițiile semnalate se numără:

Legume proaspete – 3.593.000 lei /https://sicap.ai/licitatii/contract/100573597

Pește și fructe de mare – 1.954.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100565572

Produse lactate – 419.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100580633

Tonere imprimantă – 1.073.000 lei/ https://sicap.ai/licitatii/contract/100582676

Potrivit cifrelor oficile, BNR a cheltuit cam de șase ori mai mult pentru mâncare decât pentru toner.

„Ce se întâmplă în România este o bătaie de joc față de toți oamenii care plătesc taxe. Am o întrebare pentru tine: tu primești la locul de muncă fructe de mare și produse alimentare? Dacă ești antreprenor sau CEO de companie, tu ai cheltuieli de protocol în firmă de milioane de lei în 3 luni? Ce firmă privată din România plătește asemenea sume pe protocol? Eu nu am văzut nicio firmă”, afirmă economistul Radu Georgescu.

REACȚIA UNUI OFICIAL BNR: Educație precară, lipsa spiritului critic, pe fonul unei nemulțumi legate de clasa politică

Radu Georgescu a postat și mesajul transmis într-un comentariu la postarea sa de către economistul BNR Cătălin Dumitrescu.

