Austeritatea marca BNR: Peste 3 milioane de lei pe salate, 2 milioane pe fructe de mare și pește. Reacție surprinzătoare a unui oficial BNR despre cifrele huzurului

BNR este instituția care critică risipa bugetară
Cunoscutul economist Radu Georgescu demască ipocrizia discursului oficial al guvernului Bolojan privind austeritatea pentru toți românii. Georgescu a consultat datele oficiale privind unele achiziții recente ale Băncii Naționale, calificându-le drept „ABERANTE”, în contextul în care oamenilor de rând li s-a spus să strângă cureaua. Reacția unui oficial al BNR este și ea halucinantă: Cătălin Dumitrescu consideră că cei care sunt indignați de aceste cifre sunt oameni cu un "nivel precar de educație".

Într-o postare virală, Georgescu a publică mai multe achiziții recente ale BNR, realizate între august și octombrie 2025, care însumează milioane de lei.

„Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în perioada august – octombrie 2025. Te doare capul”, scrie Georgescu.

Printre achizițiile semnalate se numără:

Potrivit cifrelor oficile, BNR a cheltuit cam de șase ori mai mult pentru mâncare decât pentru toner.

„Ce se întâmplă în România este o bătaie de joc față de toți oamenii care plătesc taxe. Am o întrebare pentru tine: tu primești la locul de muncă fructe de mare și produse alimentare?

Dacă ești antreprenor sau CEO de companie, tu ai cheltuieli de protocol în firmă de milioane de lei în 3 luni? Ce firmă privată din România plătește asemenea sume pe protocol? Eu nu am văzut nicio firmă”, afirmă economistul Radu Georgescu.

REACȚIA UNUI OFICIAL BNR: Educație precară, lipsa spiritului critic, pe fonul unei nemulțumi legate de clasa politică

Radu Georgescu a postat și mesajul transmis într-un comentariu la postarea sa de către economistul BNR Cătălin Dumitrescu.
