Conform informațiilor transmise de TV8.md, cererea AUR a fost recepționată oficial de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Lista depusă plasează partidul pe locul 16 pe buletinul de vot. În perioada următoare, CEC va analiza dosarele candidaților în termen de șapte zile, etapă după care va decide dacă înregistrează sau respinge candidaturile.

Calendarul alegerilor parlamentare din Moldova

Campania electorală este programată să înceapă pe 29 august, iar cetățenii vor vota la scrutinul parlamentare pe data de 28 septembrie.

Pe lângă AUR, alte forțe politice și-au depus candidaturile

În afară de AUR, la Comisia Electorală Centrală au fost depuse dosare și din partea altor partide și blocuri electorale care speră să participe la aceste alegeri legislative. Printre acestea se numără Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Blocul „Alternativa”, Blocul „Patriotic”, Mișcarea Respect Moldova, Blocul „Împreună”, Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”, Partidul „Moldova Mare”, Partidul Alianța „Moldovenii”, Partidul „NOI”

Această diversitate de concurenți anunță o competiție intensă în cadrul campaniei electorale care va debuta în scurt timp în Republica Moldova.

