Numerele norocoase care îi pot face milionari pe câștigători:

Loto 6/49: 5, 31, 33, 39, 36, 45

Noroc: 6 4 2 6 1 8 8

Joker: 20, 5, 32, 24, 11 + Joker 2

Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8

Loto 5/40: 39, 27, 9, 3, 29, 26

Super Noroc: 2 0 1 8 5 2

Loto 6/49: premiu uriaș de peste 7,64 milioane de euro

Categoria I a jocului Loto 6/49 a ajuns la un nivel record, cu un report de peste 38,97 milioane de lei, echivalentul a 7,64 milioane de euro. Este una dintre cele mai mari sume puse în joc în ultima perioadă, menținând entuziasmul jucătorilor care speră să devină milionari peste noapte.

Report impresionant și la Joker

Nici jocul Joker nu s-a lăsat mai prejos. Reportul de la categoria I a atins 34,7 milioane de lei, adică peste 6,81 milioane de euro. În plus, categoria a II-a a adus un report suplimentar de 1,22 milioane de lei, echivalentul a peste 240.000 de euro, ceea ce a sporit interesul participanților pentru această variantă de joc considerată printre cele mai dificile, dar și cele mai profitabile.

O femeie a câștigat la loto cu ajutorul lui ChatGPT: imediat a decis să doneze banii

Norocul continuă: alte jocuri cu sume impresionante

Jocul Noroc a înregistrat un report cumulat de peste 3,16 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 621.000 de euro. La Noroc Plus, premiul pentru categoria I depășește 22.900 de lei, în timp ce la Loto 5/40, reportul la prima categorie a ajuns la peste 477.200 de lei, adică aproape 93.600 de euro. Super Noroc a completat lista cu un report de peste 14.900 de lei la categoria a II-a.

Entuziasm maxim în rândul jucătorilor

Sumele impresionante puse la bătaie în această duminică au făcut ca interesul pentru biletele de loterie să fie mai ridicat ca niciodată. Participanții și-au încercat norocul în speranța că vor reuși să ghicească combinațiile câștigătoare și să intre în posesia premiilor care au atras atenția întregii țări.

Tragerile viitoare pot aduce noi milionari

Cu un report total care depășește sume considerabile în toate categoriile, următoarele extrageri ale Loteriei Române se anunță la fel de atractive pentru toți cei care visează la o viață fără griji financiare.

Report fabulos la Loteria Română. Câștigi și te faci milionar în euro