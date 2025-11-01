Președintele venezuelean, Nicolás Maduro, a intensificat eforturile de a-și consolida capacitățile militare învechite, solicitând asistență strategică de la Rusia, China și Iran, pe fondul creșterii tensiunilor și a prezenței militare americane în Caraibe.

Documente americane dezvăluie detaliile precise ale cererilor de sprijin militar

Cereri către Rusia: avioane Suhoi și finanțare

Maduro a adresat o scrisoare președintelui Vladimir Putin, care urma să fie înmânată în octombrie, solicitând un sprijin substanțial. Solicitarea vizează repunerea în funcțiune a avioanelor de vânătoare Suhoi (considerate de Caracas "principalul mijloc de descurajare"), revizia motoarelor și a radarelor, precum și furnizarea de ansambluri de rachete și "sprijin logistic".

Caracasul a cerut Kremlinului „un plan de finanțare pe termen mediu de trei ani” prin intermediul conglomeratului rus din industria de apărare, Rostec.

Cooperarea cu Moscova este deja vizibilă: în ultimele luni, s-a deschis o fabrică de muniție Kalașnikov în statul Aragua, iar Rusia a primit drepturi de explorare a gazelor și petrolului și deține participații în joint-venture-uri petroliere venezuelene evaluate la miliarde de dolari.

Apel la China: Extinderea cooperării și sisteme moderne radar

Într-o scrisoare adresată președintelui Xi Jinping, Maduro a solicitat „extinderea cooperării militare” pentru a contracara „escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela”. A fost cerută accelerarea producției de sisteme de detectare radar de către companiile chineze. În documente, Maduro a încercat să încadreze acțiunea militară a SUA împotriva Venezuelei ca o agresiune îndreptată împotriva Chinei, invocând o ideologie comună.

Asistență din Iran: Drone și echipamente de detectare

Ministrul venezuelean al transporturilor, Ramón Celestino Velásquez, a coordonat recent o livrare de echipament militar și drone din Iran. Acesta ar fi planificat o vizită în Iran pentru a solicita direct echipamente de detectare pasivă, sisteme GPS și, cel mai important, drone cu o rază de acțiune de 1.000 km.

Deși documentele nu clarifică răspunsul final al Rusiei, Chinei și Iranului la toate aceste cereri, solicitările subliniază disperarea regimului Maduro de a-și securiza poziția în fața presiunii SUA.