Numai aparatele pentru îngrijirea părului consumă exorbitant – cost ce se vede in factură? Spre exemplu, după cum spun specialiștii in energia electrica, placa de par consuma echivalentul a 15 becuri clasice si cat alte 300 de becuri cu led. La un calcul detaliat, observam ca pentru doar un minut de folosit placa in priza consumam cat 8 ore de funcționare a unui bec cu led.

Nici becurile nu sunt de neglijat, iar consumul depinde de ce fel de lumina alegem, scrie infocs.ro. Ideea este ca putem opta pentru un bec cu lumina rece, fapt pentru care si consumul va fi mai redus. Folositi lumina calda in dormitoare, zona unde cititi sau va relaxati. De asemenea, apelati la iluminat pe senzori in zonele de tranzit: holuri, bai, terase etc.

Expertii sustin ca cele mai adecvate sunt becurile cu led, pe care le si recomanda constant. Este adevarat ca scoatem mai multi bani din buzunare pentru un astfel de bec, dar in timp investitia se va amortiza.

Un bec cu led consuma undeva intre 3 si 20 de W in timp ce unul clasic ajunge sa consume si 100 W.

Printre marii consumatori de energie electrica se mai numara plita de gatit, cuptorul electric, prajitorul de paine si chiar cana pentru incalzit apa. La fel, si aparatul de aer conditionat aduce plusuri la factura. Sfatul pentru a reduce consumul vine tot de la specialistii in domeniu care ne recomanda ca, la pornirea aerului, sa nu setam aparatul la 16 sau 17 grade, cum o facem din obisnuinta, ci la 23 – 24 de grade. In acest fel, consumul de energie va scadea si cu 10%.