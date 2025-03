Koksal, una dintre cele mai mari fabrici de panificatie din jud. Ilfov, care aprovizioneaza parte din judetele Ilfov si Giurgiu, cu vanzari de aproximativ 80.000 paini si 20.000 specialitati de panificatie zilnic, comercializeaza produsele in conditii ce pericliteaza sanatatea consumatorilor. Unitatea a fost controlata de comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Ilfov, in prezenta Presedintelui ANPC Cristian Popescu Piedone, dispunand inchiderea unitatii pana la 6 luni de zile. Operatorul economic desfasoara activitatea comerciala in localitatea Jilava de peste 25 ani, neaducand nicio imbutanatire la tehnologica in procesul de fabricatie.

- în spațiul de producție se regăsesc tăvi de coacere neigienizate, pline de grăsime arsa, rasteluri neigienizate corespunzător, cu acumulări de grăsime arsa

- pânzele de protejare a specialităților de panificatie aveau uzura excesiva necesitând înlocuire. S-au prelevat astfel de materiale spre verificare pentru a determina analiza microbiologica.

- capsurile de pastrare a produselor de panificație nu erau igienizate corespunzător, regăsindu-se resturi alimentare

- utilajele de ambalat specialitățile de panificatie aveau uzura excesiva necesitând înlocuire, existau pete de rugina și exfoliere a vopselei

- în camera frigorifica nu se respectau vecinatatile, fructele(merele) erau depozitate cu alte materii prime

- sosurile folosite la procesul de preparare a shaormei erau păstrate la temperaturi neconforme, de +14 grade Celsius, fata de max +4 grade Celsius recomandate de producător. Fata de cele menționate, operatorul încalcă prevederile art 7(c) 2 din Og 21/1992 și se sancționează cu amenda în cuantum de 10.000 lei

- materiile prime aflate în spațiul de depozitare nu aveau elemente de identificare și caracterizare

- preparate finite fără data limita de consum,

- bureți de sarma folosiți pentru spălarea tarilor, care nu trebuie sa se regăsească în contact cu alimentele

- coșuri de gunoi fără capac și secționarea la pedala

- termogramele pentru agregatelor frigorifice nu erau completate la zi

Fata de cele menționate se constata ca operatorul economic încalcă prevederile art 7(c) 1 din Og 21/1992 și s-a dispus oprirea definitiva din circuitul consumului uman a unei cantități de 321,6 kg alimente în valoare de 7300 lei.

* la momentul verificării prin sondaj a gramajul preparatului culinar selectat ( shaorma vita) s-au identificat o diferență Fata de cantitatea din rețetar, respectiv în shaorma erau 135 g carne vita, iar în meniul afișat erau 170 g ce produce un dezavantaj economic consumatorilor. Fata de cele constatate, s-a stabilit ca operatorul economic încalcă prevederile art 9 din Og 21/1992 și s-a aplicat o amenda în cuantum de 5000 lei.

* în ceea ce privește legalitatea funcționarii spațiului comercial, operatorul a fost sancționat contravențional pentru lipsa autorizației de funcționare, conform prevederilor art 26(1) din Og 21/1992, cu amenda în cuantum de 5000 lei.

Astfel s-au aplicat un total de 4 sancțiuni contravențional în valoare de 30.000lei și s-a dispus OTPS ( suspendarea activității pana la 6 luni).”, arată un comunicat ANPC.