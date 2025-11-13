Grupurile de italieni și alți cetățeni occidentali, numiți „turiști-lunetiști”, erau transportați de soldați din armata lui Radovan Karadzic, condamnat ulterior pentru genocid și alte crime împotriva umanității.

Lunetiștii au fost considerați cel mai temut pericol. Aceștia trăgeau la întâmplare în civili, inclusiv copii. Între 1992 și 1996, peste 10.000 de oameni au fost uciși în Sarajevo.

Ancheta este condusă de procurorul Alessandro Gobbi și a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de scriitorul milanez Ezio Gavazzeni, care a adunat probe și a colaborat cu fosta primăriță din Sarajevo, Benjamina Karic.

Suspecții italieni se întâlneau în Trieste, călătoreau la Belgrad și erau preluați de soldați sârbo-bosniaci pentru a fi duși pe colinele din jurul Sarajevo. Gavazzeni susține că a identificat câțiva dintre aceștia, care urmează să fie audiați de procurori în următoarele săptămâni.