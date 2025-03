„Eu mă aștept ca mâine să fie două manifestări superbe, frumoase, pașnice, care să arate unitatea valului suveranist. Asta cred că își dorește și Călin Georgescu, asta de fapt a și transmis. Mâine va fi un test, după părerea mea, pe care suveraniștii îl vor da în fața lui Călin Georgescu. Faptul că nu l-au uitat, faptul că nu sunt dezbinați, faptul că vor merge până la capăt, așa cum Călin Georgescu spunea în mesajul pe care eu l-am dat aseară, un mesaj mai vechi, că este dispus să meargă până la capăt, dar are nevoie ca partenerul său să fie poporul român.

Asta mă aștept eu să văd mâine, și am făcut și eu apel aseară să nu se lase dezbinați cei care au organizat cele două proteste, cel din Piața Constituției și cel din Piața Victoriei. Eu voi oferi platforma în emisiunea mea ambilor organizatori în așa fel încât să aducem unitatea pentru că toată lumea își dorește același lucru. Evident că singurul nostru scop este reintrarea în constituție și în legalitate și întoarcerea la turul doi, dar dacă aceste personaje care vremelnic se află la putere vor continua să uzurpe calitățile oficiale și să calce în picioare constituția, nu avem de ales decât de a merge cu valul suveranist la alegerile din 4 și 18 mai. Eu nu mi-am pierdut speranța și românii nu și-au pierdut speranța, mai ales că vin tot mai multe semnale din afara țării că România este pedepsită, cu ghilimelele de rigoare, sau din păcate cetățenii români sunt pedepsiți din cauza deciziilor acestor politicieni.

Astăzi a venit anunțul oficial că vizele pentru America nu se ridică, se amână această decizie, și apropo de exclusivitățile pe care le vom avea diseară, avem aceste intervenții ale organizatorilor celor două proteste de mâine, dar avem niște mărturii senzaționale despre cum s-a premeditat anularea alegerilor. Avem un lider PNL care într-o emisiune a recunoscut și a spus că americanii nu înțeleg de ce s-au anulat alegerile în România, îl avem pe Marcel Ciolacu care vorbește de o încercare de anulare a alegerilor cu acea renumărare și că se va afla adevărul până la capăt, avem o analiză venită din Europa în legătură cu faptul că nu se ridică vizele pentru români, făcând legătura clară cu lovitura de stat care s-a dat anul trecut. Avem foarte multe dezvăluiri în această seară și bineînțeles, vocea poporului se va face auzită la Culisele Statului Paralel.

E așa cum am spus, și cum ați văzut și mai devreme mesajul Alexandrei Păcuraru, adevărul ușor, ușor iese la suprafață. Este perioada patimilor, iese tot ce e rău și urât la suprafață, în așa fel încât după aceea să iasă soarele și poporul român să se bucure de ceea ce a reușit să facă prin votul său, pentru că forța poporului român constă în votul său, și sunt convinsă și am încredere în români că își vor arăta forța cu demnitate, pașnic, și cu multă putere”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

