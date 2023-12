Anca Alexandrescu: „De 1 Decembrie, vorbim de obicei despre cum să-i unim pe români și cum să fim împreună. E bine și așa. Mi-am propus de 1 decembrie să-i aduc pe oameni împreună. Astazi am adus doi oameni care acum 1 an nici nu mă gândeam ca vor fi împreună la câteva luni distanță, chiar în emisiunea mea s-au gradulat reciproc cu niște acuze ... Poate că pentru unii e ciudat că ei azi sunt împreună, pentru mine nu. Îi știu pe amândoi. Ce i-a mânat să fie împreună pentru România o să aflăm azi. De ce abia acum și ce au de gând să facă pentru România vă spun astăzi. Așa cum am mai spus, îmi doresc să discutăm despre lucrurile bune, care de obicei nu reprezintă o știre. De obicei apar doar lucruri rele la știri. Mi-aș dori să discutăm despre lucruri din ce în ce mai bune și despre lucruri pentru români. Trebuie să fac o mărturisire emoționantă, domnule Murad, pentru că ați ales să facem emisiunea într-un loc unde există lucruri care pentru mine sunt sensibile. Când tatăl meu a murit pentru că a ținut foarte mult la dvs, am ales o parte din lucrurile lui să le donez și se află aici. Vă mulțumesc foarte mult. Trec peste momentul ăsta emoționant pentru mine, tata v-a considerat un român mai român decât mulți alții”.

George Simion: „La mulți ani. E 1 decembrie, noi suntem un partid, în ciuda tuturor celor care ne-au criticat, care ține cu România. Suntem singurul partid parlamentar care ține cu România, nu cu Franța, cu Germania, nu cu Rusia, nu cu Israel, ține cu țara noastră”.

Mohammad Murad: „Îi mulțumesc lui George, ce m-a legat de el... Eu cred iî zodii. Noi suntem fecioară, am simțit că există ceva comun ... cei care se gândesc la generațiile viitoare sunt patrioți, cei care se gândesc la alegerile viitoare sunt politicieni. Nu ne gândim la scoruri, ci la ce lăsăm în urma noastră în generația viitoare. La 37 de ani ai lui, unde a ajuns nu e ușor deloc, mă miră că doarme 4 ore pe zi și aleargă dintr-un oraș în altul ... sunt onorat să fac parte dintr-o echipă în care venim cu soluții ... putem pune pe masă soluții ... România are nevoie de soluții, dar e condusă de 3, 4 telefoane primite de afară, care ne dirijeaza ca pe niște roboți, lucru care s-a făctut de 30 de ani”.

