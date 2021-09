"Îmi este extrem de greu să vorbesc despre Ivan la trecut. Îl cunosc din copilărie, am crescut cu el în casă datorită tatălui meu. Este un mare campion, mi-a marcat toată copilăria, am petrecut toate vacanțele în copilărie alături de familia lui. Știam despre boală grea cu care se lupta de câteva zile, nu a dorit să se știe public despre acest lucru. Tatăl meu a scris o carte despre el, Secretele lui Ivan Patzaichin. Nu pot să va spun în cuvinte ce simt, toată copilăria îmi spunea Anculina, îmi e greu să cred că nu mai există", a spus printre lacrimi Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.